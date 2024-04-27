Когда речь идет о сладеньком к празднику, вишня – одна из самых популярных опций. Это отличный выбор, ведь вишня делает вкус площадок неповторимым.
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Рецепт пляцка "Маково-вишневый аромат"
Время: 1,5 часа
Порций: 8
Приготовление:
- Сначала тесто: растираем желтки, сахар и маргарин. Добавляем муку и порошок в печенье. Замешиваем тесто и делим на 3 части.
- В одну часть добавляем какао и хорошо вымешиваем.
- Запариваем и втираем мак. Добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и порошок для печенья, хорошо перемешиваем.
- В форму выкладываем часть белого теста.
- Выкладываем маковую массу и накрываем темным тестом.
- Вишни обваливаем в сухарях и выкладываем на коричневое тесто.
- Взбиваем белки, добавляем сахар и кокосовую стружку, хорошо взбиваем и выкладываем на вишни.
- Белое тесто сверху натираем на терке.
- Выпекаем 1 час при 180 градусах.
Рецепт плетка "Пьяные вишни"
Время: до 3 часов
Порций: 8
Приготовление:
- Сначала – белый бисквит. Надо отделить белки от желтков, взбиваем со 100 г сахара до густых пиков. Остальные сахара нужно взбить с желтками. Соединяем массы.
- Соединяем муку и крахмал и постепенно добавляем в тесто. Выпекаем 25 минут при 180 градусах.
- Шоколадный бисквит готовится также, только добавляем молоко и шоколад, которые нужно соединить и нагреть.
- Теперь крем. Смешиваем сахар, яйцо, муку и половину стакана молока. Остальное молоко нагреваем с шоколадом, пока он не растворится. Добавляем яичную смесь и доводим до кипения. Когда крем остынет, взбиваем его с маслом.
- Вишни соединяем с коньяком. Для пропитки смешиваем сок с коньяком.
- Разрезаем пополам белый бисквит. Часть пропитываем вишневым соком и намазываем кремом.
- Выкладываем черный бискит, снова перемазываем.
- Выкладываем вторую часть белого бисквита. Тонко смазываем кремом.
- Украшаем площадку вишнями.
- Готовим желатин согласно инструкции и заливаем вишни. Ставим в холодильник до застывания.
Приятного аппетита!