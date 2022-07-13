Какие части перца чили наиболее острые? Вы хоть раз, и задумывались над этим вопросом. Разберем остроту красного перца чили и научимся избавляться от его жгучести другими доступными продуктами.

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Прежде острота в перцах измеряется по шкале Сковилла (SHU - Scoville heat units). Чем больше в нем капсациина, тем острее и жгучее он будет.



Шкала Сковилла / Фото Продукты из США

Шкала названа по имени американского химика Уилбура Сковилла, который первым предложил использовать этот метод. Количество SHU обозначает, во сколько раз должна быть разведена выжимка из перца чили до потери ею остроты.

Самые острые части перца

Итак, если разобрать целый перец, острыми его часть будут внутренняя перегородка и семена, на которые часто попадает едкое вещество из перегородок. Если удалить их перца (так часто делают, например, при консервировании на зиму), то острота и горечь перца чили значительно снижаются.

Такой очищенный перец можно добавлять к разнообразным блюдам из мяса или рыбы, салатам или закускам, и тем самым контролировать жгучесть блюд.

Как утолить остроту перцев

Если по неосторожности вы попробовали острый перец чили и у вас невыносимое жжение во рту – никак не запивайте его водой или газировкой. Так вы только взбудоражите жжение и можете получить незначительные раздражения и ожоги.



Острый перец чили красный / Фото Фромус Киев

Лучше всего утолить жгучесть перцев молочными продуктами: стаканом кефира, молока, айрана или йогурта.