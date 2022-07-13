Які частини перцю чилі найгостріші? Ви хоч раз, та й задумувалися над цим питанням. Розберімо гостроту червоного перцю чилі та навчимося позбуватися його пекучості іншими доступними продуктами.

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Насамперед гострота у перцях вимірюється за шкалою Сковілла (SHU - Scoville heat units). Чим більше в ньому капсациїну, тим гостріший та пекучіший він буде.



Шкала Сковілла / Фото Продукти з США

Шкала названа на ім'я американського хіміка Вілбура Сковілла, який першим запропонував використати цей метод. Кількість SHU позначає, у скільки разів має бути розведена вичавка з перцю чилі до втрати нею гостроти.

Найгостріші частини перцю

Отож, якщо розібрати цілий перець, найгострішими його частина будуть внутрішня перегородка та насіння, на які часто потрапляє їдка речовина з перегородок. Якщо їх видалити перцю (так часто роблять, наприклад, при консервуванні на зиму), то гострота та гіркота перцю чилі значно знижуються.

Такий очищений перець можна додавати до різноманітних страв з м'яса чи риби, до салатів чи закусок, та тим самим, контролювати пекучість страв.

Як втамувати гостроту перців

Якщо з необачності ви скуштували гострий перець чилі та у вас нестерпне печіння в роті – ніякому разі не запивайте його водою чи газованою мінералкою. Так ви тільки розбурхаєте печіння та можете отримати незначні подразнення та опіки.



Гострий перець чилі червоний / Фото Фромус Київ

Найкраще втамувати пекучість перців молочними продуктами: склянкою кефіру, молока, айрану чи йогурту.