Подборка блюд, которые лучше смакуют холодными: по этим рецептам легко приготовит каждый
11 июня 2024, 23:55Читати новину українською
В жаркие летние дни нет ничего лучше прохладных блюд, которые способны освежить и зарядить энергией. Легкие и полезные холодные супы становятся настоящим спасением от жары.
Такие супы подарят ощущение прохлады и удовольствия. Среди самых популярных холодных супов – окрошка, гаспачо и меддьлевеш, информирует Вкусно 24. Каждое блюдо имеет свои особенности и неповторимый вкус.
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Окрошка
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 500 миллилитров кефира;
– 500 миллилитров газированной воды;
– 200 грамм вареной колбасы;
– 3 вареные картофелины;
– 3 свежих огурца;
– 4 вареных яйца;
– пучок зеленого лука;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте колбасу, картофель, огурцы и яйца мелкими кубиками.
- Измельчите зеленый лук и укроп.
- В большой миске смешайте все ингредиенты.
- Залейте кефиром и газированной водой.
- Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
- Подавайте охлажденным.
Гаспачо
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм помидоров;
– 1 красный перец;
– 1 огурец;
– 1 красная луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 200 миллилитров томатного сока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры, перец, огурец, лук и чеснок нарежьте крупными кусками.
- Положите все овощи в блендер и измельчите до однородной массы.
- Добавьте оливковое масло, винный уксус и томатный сок, снова хорошо перемешайте.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Охладите в холодильнике перед подачей.
Меддьлевеш
Меддьлевеш– традиционный венгерский суп, который готовится из вишен и имеет кисло-сладкий вкус, идеальный для летней жары.
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 500 грамм свежих или замороженных вишен;
– 1 литр воды;
– 200 грамм сахара;
– 1 лимон;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 200 миллилитров сметаны.
Приготовление:
- Вишни помойте и удалите косточки.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте вишни и сахар.
- Снимите цедру с лимона и добавьте в суп, варите 10 минут.
- Растворите кукурузный крахмал в небольшом количестве холодной воды и постепенно добавьте в суп, постоянно помешивая.
- Снимите суп с огня и охладите.
- Перед подачей добавьте сметану и хорошо перемешайте.