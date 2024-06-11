Такі супи подарують відчуття прохолоди та задоволення. Серед найпопулярніших холодних супів – окрошка, гаспачо та меддьлевеш, інформує Смачно 24. Кожна страва має свої особливості та неповторний смак.
До теми Коли відключення застало зненацька: добірка страв, які можна приготувати без світла
Окрошка
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте ковбасу, картоплю, огірки та яйця дрібними кубиками.
- Подрібніть зелену цибулю та кріп.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
- Залийте кефіром і газованою водою.
- Додайте сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте.
- Подавайте охолодженим.
Гаспачо
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помідори, перець, огірок, цибулю та часник наріжте великими шматками.
- Покладіть всі овочі в блендер і подрібніть до однорідної маси.
- Додайте оливкову олію, винний оцет і томатний сік, знову добре перемішайте.
- Приправте сіллю та перцем до смаку.
- Охолодіть у холодильнику перед подачею.
Меддьлевеш
Меддьлевеш– традиційний угорський суп, який готується з вишень та має кисло-солодкий смак, ідеальний для літньої спеки.
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вишні помийте та видаліть кісточки.
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте вишні та цукор.
- Зніміть цедру з лимона та додайте до супу, варіть 10 хвилин.
- Розчиніть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості холодної води та поступово додайте до супу, постійно помішуючи.
- Зніміть суп з вогню та охолодіть.
- Перед подачею додайте сметану та добре перемішайте.