Такі супи подарують відчуття прохолоди та задоволення. Серед найпопулярніших холодних супів – окрошка, гаспачо та меддьлевеш, інформує Смачно 24. Кожна страва має свої особливості та неповторний смак.

До теми Коли відключення застало зненацька: добірка страв, які можна приготувати без світла

Окрошка

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте ковбасу, картоплю, огірки та яйця дрібними кубиками.
  2. Подрібніть зелену цибулю та кріп.
  3. У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
  4. Залийте кефіром і газованою водою.
  5. Додайте сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте.
  6. Подавайте охолодженим.

Гаспачо

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помідори, перець, огірок, цибулю та часник наріжте великими шматками.
  2. Покладіть всі овочі в блендер і подрібніть до однорідної маси.
  3. Додайте оливкову олію, винний оцет і томатний сік, знову добре перемішайте.
  4. Приправте сіллю та перцем до смаку.
  5. Охолодіть у холодильнику перед подачею.

Меддьлевеш

Меддьлевеш

– традиційний угорський суп, який готується з вишень та має кисло-солодкий смак, ідеальний для літньої спеки.
  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Вишні помийте та видаліть кісточки.
  2. У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте вишні та цукор.
  3. Зніміть цедру з лимона та додайте до супу, варіть 10 хвилин.
  4. Розчиніть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості холодної води та поступово додайте до супу, постійно помішуючи.
  5. Зніміть суп з вогню та охолодіть.
  6. Перед подачею додайте сметану та добре перемішайте.