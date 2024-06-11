Такі супи подарують відчуття прохолоди та задоволення. Серед найпопулярніших холодних супів – окрошка, гаспачо та меддьлевеш, інформує Смачно 24. Кожна страва має свої особливості та неповторний смак.

До теми Коли відключення застало зненацька: добірка страв, які можна приготувати без світла

Окрошка

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кефіру;

– 500 мілілітрів газованої води;

– 200 грамів вареної ковбаси;

– 3 варені картоплини;

– 3 свіжі огірки;

– 4 варені яйця;

– пучок зеленої цибулі;

– пучок кропу;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Наріжте ковбасу, картоплю, огірки та яйця дрібними кубиками. Подрібніть зелену цибулю та кріп. У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Залийте кефіром і газованою водою. Додайте сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте. Подавайте охолодженим.

Гаспачо

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 1 червоний перець;

– 1 огірок;

– 1 червона цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки винного оцту;

– 200 мілілітрів томатного соку;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Помідори, перець, огірок, цибулю та часник наріжте великими шматками. Покладіть всі овочі в блендер і подрібніть до однорідної маси. Додайте оливкову олію, винний оцет і томатний сік, знову добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем до смаку. Охолодіть у холодильнику перед подачею.

Меддьлевеш

Меддьлевеш – традиційний угорський суп, який готується з вишень та має кисло-солодкий смак, ідеальний для літньої спеки.

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свіжих або заморожених вишень;

– 1 літр води;

– 200 грамів цукру;

– 1 лимон;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 200 мілілітрів сметани.

Приготування:

Вишні помийте та видаліть кісточки. У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте вишні та цукор. Зніміть цедру з лимона та додайте до супу, варіть 10 хвилин. Розчиніть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості холодної води та поступово додайте до супу, постійно помішуючи. Зніміть суп з вогню та охолодіть. Перед подачею додайте сметану та добре перемішайте.

Це така смакота: що приготувати, коли зникло світло.