Есть 2 способа приготовить крупу: сварить или запарить. И даже здесь мы часто делаем ошибки! Какие крупы мы часто готовим неправильно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gatim Cu.

Какие крупы мы готовим неправильно?

Гречка

Да-да, большинство из нас готовит гречку неправильно, а именно варит в большом количестве воды. Куда лучше будет запарить гречку. Для этого надо промыть крупу, залить кипятком в пропорции 1 к 2 и оставить на 30 – 40 минут. Так гречка впитает нужное количество воды и останется рассыпчатой.

Гречку лучше запаривать / Фото Pixabay

Овсянка

. Овсянка Вместо того, чтобы варить хлопья, лучше залить их горячей водой или молоком и дать настояться 10–15 минут. Если это цельные овсяные зерна - можно запарить их на ночь в термосе или оставить в холодном молоке на несколько часов. Такая каша получается более нежной, не теряет клетчатки и имеет более низкий гликемический индекс.

Манка

Знакомую с детства кашу также лучше запаривать. А если уж и будете ее варить, то лучше засыпайте крупу в холодное молоко, чтобы не образовывались комочки, советует портал Pysznosci.

