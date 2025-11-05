Запеченные помидоры могут стать вашей визитной карточкой, ведь с ними любое ваше блюдо гарантированно будет иметь непревзойденный вкус. 24 Канал предлагает приготовить эту популярную закуску по рецепту портала The Spruce Eats.

Как вкусно запечь помидоры?

  • Время: 25 минут
  • Порций:6

Ингредиенты:
– 6 средних помидоров;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 чайные ложки бальзамического уксуса;
– 1 средний зубчик чеснока;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;
– 1/4 чайной ложки соли.

Элегантная закуска / Фото The Spruce Eats

Приготовление:

  1. Поставьте решетку посередине духовки и разогрейте ее до 230 градусов.
  2. В небольшой миске смешайте масло, уксус и измельченный чеснок.
  3. Помидоры разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный фольгой или пергаментом.
  4. Смажьте их приготовленной смесью, посолите и поперчите.
  5. Запекайте около 20 минут, пока помидоры не станут мягкими и ароматными.

А еще вам точно понравятся засыпные помидоры – одна из лучших маринованных закусок, рецептом которых поделился портал Shuba.

Как сделать засыпные помидоры?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 800 граммов помидоров;
– 1 желтый лук;
– 1 красный лук;
– 4 зубчика чеснока;
– пол красного перца;
– 1 столовая ложка меда;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 2 чайные ложки яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сушеного базилика.

Приготовление:

  1. Помойте помидоры, удалите поврежденные части и нарежьте их пополам или на четвертинки.
  2. Очистите белый и красный лук и нарежьте их полукольцами.
  3. Чеснок измельчите произвольными кусочками, а острый перец нарежьте кольцами.
  4. В чистую банку выкладывайте овощи слоями: помидоры, лук, чеснок и перец, слегка утрамбовывая каждый слой.
  5. В миске смешайте мед, масло, яблочный уксус, соль и базилик. Хорошо перемешайте до однородности. Залейте маринадом овощи, накройте банку крышкой и поставьте в холодильник на сутки.
  6. В течение дня несколько раз осторожно встряхните банку, чтобы все овощи равномерно пропитались.
  7. Подавайте охлажденными – такие помидоры прекрасно подходят как закуска к мясу, рыбы или со свежим хлебом.

