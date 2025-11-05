Запеченные помидоры могут стать вашей визитной карточкой, ведь с ними любое ваше блюдо гарантированно будет иметь непревзойденный вкус. 24 Канал предлагает приготовить эту популярную закуску по рецепту портала The Spruce Eats.

Как вкусно запечь помидоры?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций:6

Ингредиенты:

– 6 средних помидоров;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 2 чайные ложки бальзамического уксуса;

– 1 средний зубчик чеснока;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

– 1/4 чайной ложки соли.

Элегантная закуска / Фото The Spruce Eats

Приготовление:

Поставьте решетку посередине духовки и разогрейте ее до 230 градусов. В небольшой миске смешайте масло, уксус и измельченный чеснок. Помидоры разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Смажьте их приготовленной смесью, посолите и поперчите. Запекайте около 20 минут, пока помидоры не станут мягкими и ароматными.

Как сделать засыпные помидоры?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 800 граммов помидоров;

– 1 желтый лук;

– 1 красный лук;

– 4 зубчика чеснока;

– пол красного перца;

– 1 столовая ложка меда;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 2 чайные ложки яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сушеного базилика.

Приготовление:

Помойте помидоры, удалите поврежденные части и нарежьте их пополам или на четвертинки. Очистите белый и красный лук и нарежьте их полукольцами. Чеснок измельчите произвольными кусочками, а острый перец нарежьте кольцами. В чистую банку выкладывайте овощи слоями: помидоры, лук, чеснок и перец, слегка утрамбовывая каждый слой. В миске смешайте мед, масло, яблочный уксус, соль и базилик. Хорошо перемешайте до однородности. Залейте маринадом овощи, накройте банку крышкой и поставьте в холодильник на сутки. В течение дня несколько раз осторожно встряхните банку, чтобы все овощи равномерно пропитались. Подавайте охлажденными – такие помидоры прекрасно подходят как закуска к мясу, рыбы или со свежим хлебом.

Что еще стоит приготовить?