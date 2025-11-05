Запеченные помидоры могут стать вашей визитной карточкой, ведь с ними любое ваше блюдо гарантированно будет иметь непревзойденный вкус. 24 Канал предлагает приготовить эту популярную закуску по рецепту портала The Spruce Eats.
Читайте также Так капусту вы еще не квасили: добавляем тыкву и ароматные травы
Как вкусно запечь помидоры?
- Время: 25 минут
- Порций:6
Ингредиенты:
– 6 средних помидоров;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 чайные ложки бальзамического уксуса;
– 1 средний зубчик чеснока;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;
– 1/4 чайной ложки соли.
Элегантная закуска / Фото The Spruce Eats
Приготовление:
- Поставьте решетку посередине духовки и разогрейте ее до 230 градусов.
- В небольшой миске смешайте масло, уксус и измельченный чеснок.
- Помидоры разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный фольгой или пергаментом.
- Смажьте их приготовленной смесью, посолите и поперчите.
- Запекайте около 20 минут, пока помидоры не станут мягкими и ароматными.
А еще вам точно понравятся засыпные помидоры – одна из лучших маринованных закусок, рецептом которых поделился портал Shuba.
Как сделать засыпные помидоры?
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 800 граммов помидоров;
– 1 желтый лук;
– 1 красный лук;
– 4 зубчика чеснока;
– пол красного перца;
– 1 столовая ложка меда;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 2 чайные ложки яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сушеного базилика.
Приготовление:
- Помойте помидоры, удалите поврежденные части и нарежьте их пополам или на четвертинки.
- Очистите белый и красный лук и нарежьте их полукольцами.
- Чеснок измельчите произвольными кусочками, а острый перец нарежьте кольцами.
- В чистую банку выкладывайте овощи слоями: помидоры, лук, чеснок и перец, слегка утрамбовывая каждый слой.
- В миске смешайте мед, масло, яблочный уксус, соль и базилик. Хорошо перемешайте до однородности. Залейте маринадом овощи, накройте банку крышкой и поставьте в холодильник на сутки.
- В течение дня несколько раз осторожно встряхните банку, чтобы все овощи равномерно пропитались.
- Подавайте охлажденными – такие помидоры прекрасно подходят как закуска к мясу, рыбы или со свежим хлебом.
Что еще стоит приготовить?
Если вы любите сладенькое, то вам точно понравится вкусный торт, для которого даже не нужно включать духовку.
Или же пригодится турецкий молочный десерт – он на вкус лучше "Наполеона".