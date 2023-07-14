При приготовлении блюд так важно знать, какие ингредиенты как лучше готовить, чтобы не испортить всю композицию. Некоторые овощи не следует жарить – это окажет негативное влияние на все блюдо и качество продуктов. Какие именно узнайте детали в материале 24 Канала.

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Огурцы

Известны своим освежающим хрустом и высоким содержанием воды. Их лучше всего смаковать в сыром виде. Жарение огурцов может привести к потере текстуры и менее привлекательному вкусу. Вместо этого нарежьте их для салатов, приготовьте прохладные супы огуречные или замаринуйте.



Какие овощи не подходят для жарки / Фото unsplash

Листовая зелень

Листья салата имеют нежную структуру, которая может легко увядать под действием высокой температуры. Вместо того чтобы жарить их, подумайте о добавлении этой зелени в яркие салаты, легкие соте.

Нежные травы

Базилик, кинза и укроп имеют ароматические свойства, которые могут рассеиваться под воздействием высоких температур. Вместо того чтобы жарить их, добавьте эти травы к свежим салатам, соусам, маринадам.

Болгарский перец

Болгарский перец предлагает отличный вкус и яркие цвета к любому блюду. Однако его жаркое может привести к потере характерной хрусткости. Подумайте о том, чтобы использовать болгарский перец в салатах или как яркое дополнение к соусам или супам.

Нежные корнеплоды

Такие овощи, как редис, репа и свекла, имеют нежный вкус и текстуру, которые могут быть потеряны во время жарки. Попробуйте же продемонстрировать их природную сладость и уникальные качества с помощью приготовления на пару или даже маринования.