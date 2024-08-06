Главный атрибут этого праздника – яблоки, поэтому часто праздник называют Яблочный Спас, сообщает 24 Канал. Именно поэтому приветствуются все блюда с этим ингредиентом, но есть яблоки можно только после освящения в храме.

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Это ограничение касается и других фруктов, которые обычно освящают в корзине вместе с яблоками. Это могут быть виноград, сливы, груши и персики.

Также нужно помнить, что продолжается Успенский пост, поэтому есть ограничения на ряд продуктов. В частности, нельзя употреблять молочные продукты, сыр и мясо.

Конечно, любой праздник стоит отмечать чем-то вкусненьким, поэтому на Спаса главными акцентами являются рыба и постные блюда. А его ярким дополнением являются пироги и другие вкусности из яблок.

Кстати, наши предки верили, что в этот день нельзя есть яблоки в одиночку, потому что это может привести к несчастью. Поэтому праздновать лучше в кругу родных и близких людей, время с которыми является таким важным в нашей жизни.

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