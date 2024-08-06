Паляница с маком – традиционное блюдо для этого светлого праздника. Она имеет отличный вкус и идеально дополнит любимые горячие напитки.
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Рецепт паляницы с маком
Время: 45 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Яйцо взбиваем. Добавляем кефир или сметану, сахар, соду и перемешиваем.
- Просеиваем муку и замешиваем тесто.
- Разогреваем духовку до 190 градусов.
- Форму смазываем маслом и выкладываем тесто прямоугольником толщиной в 1 сантиметр и делаем на нем проколы.
- Выпекаем 20 – 25 минут до румяного цвета.
- Соединяем мед с маком. Если масса сухая – можно добавить немного воды.
- Покрываем лепешку и нарезаем квадратиками.
Приятного аппетита!