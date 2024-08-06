Паляница с маком – традиционное блюдо для этого светлого праздника. Она имеет отличный вкус и идеально дополнит любимые горячие напитки.

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Рецепт паляницы с маком

Время: 45 минут

Порций: 1

Ингредиенты: – 300 миллилитров кефира или сметаны;

– стакан сахара;

– 1 яйцо;

– чайная ложка соды;

– примерно 3 стакана муки (добавлять до нужной консистенции теста, оно мягче, чем на вареники);

– мак;

– мед.

Приготовление:

Яйцо взбиваем. Добавляем кефир или сметану, сахар, соду и перемешиваем. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Разогреваем духовку до 190 градусов. Форму смазываем маслом и выкладываем тесто прямоугольником толщиной в 1 сантиметр и делаем на нем проколы. Выпекаем 20 – 25 минут до румяного цвета. Соединяем мед с маком. Если масса сухая – можно добавить немного воды. Покрываем лепешку и нарезаем квадратиками.

Приятного аппетита!

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