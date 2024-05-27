Вкуснее, чем с майонезом: как посоветовали мариновать мясо шеф-повара из Франции

Шашлык всегда ассоциируется с отдыхом на природе и неторопливыми разговорами с друзьями. А для того, чтобы атмосфера встречи была на высоте, стоит позаботиться, чтобы вкус мяса вызывал всеобщий восторг.

Маринадов для шашлыка существует просто множество. Однако когда не хочется ошибиться, стоит воспользоваться проверенными универсальными рецептами, с которыми у каждого получится превосходный результат.

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Какую основу выбрать

Шашлык должен быть нежным, и для достижения этого эффекта есть много возможностей: минеральная вода, кефир, йогурт, сметана, майонез, томатный сок, цитрусовые соки или вино. Кстати, последнее очень активно используют шеф-повара из Франции.

Также можно добавить немного кислоты, например, уксус, лимонный сок или другие кислые продукты. Они сделают процесс размягчения мяса еще более эффективным.

: на килограмм мяса надо 1 – 2 стакана основы, 1 – 2 столовые ложки масла, 1 – 2 чайные ложки соли и любимые специи в том количестве, которое вы считаете правильным

Сколько времени надо мариновать мясо:

курица – 1 – 2 часа;

свинина – 2 – 4 часа;

телятина 4 – 6 часов;

говядина 6 – 8 часов.

Также стоит помнить, что мариновать шашлык лучше всего в алюминиевой посуде, тогда ни о каком окислении речь даже не будет идти.