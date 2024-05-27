Маринадів для шашлику існує просто безліч. Однак коли не хочеться помилитися, варто скористатися перевіреними універсальними рецептами, з якими в кожного вийде чудовий результат.

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Яку основу обрати

Шашлик повинен бути ніжним, і для досягнення цього ефекту є багато можливостей: мінеральна вода, кефір, йогурт, сметана, майонез, томатний сік, цитрусові соки або вино. До речі, останнє дуже активно використовують шеф-кухарі з Франції.

Також можна додати трішки кислоти, наприклад, оцет, лимонний сік або інші кислі продукти. Вони зроблять процес розм'якшення м'яса ще більш ефективним.

Універсальне правило: на кілограм м'яса треба 1 – 2 склянки основи, 1 – 2 столові ложки олії, 1 – 2 чайні ложки солі та улюблені спеції в тій кількості, яку ви вважаєте правильною

Скільки часу треба маринувати м'ясо:

курка – 1 – 2 години;

свинина – 2 – 4 години;

телятина 4 – 6 годин;

яловичина 6 – 8 годин.

Також варто пам'ятати, що маринувати шашлик найкраще в алюмінієвому посуді, тоді про жодне окислення навіть не йтиме мова.

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