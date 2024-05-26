На приготовление этого салата вам не нужно много энергии. Большинство ингредиентов уже точно есть в вашем холодильнике, поэтому осталось лишь несколько шагов, чтобы подать на стол вкусное дополнение к обеду или ужину.

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Рецепт салата из свеклы и брынзы

Время: 2 часа

Порций: 4

Приготовление:

  1. Смазываем свеклу специями и маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем. Этот процесс может быть длительным, поэтому есть время на другие дела.
  2. Все ингредиенты для соуса соединяем и перемешиваем венчиком.
  3. Свеклу натираем, добавляем брынзу, заправляем соусом и украшаем фисташкой.

Приятного аппетита!