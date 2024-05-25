Намазки на хлеб – это всегда удачная опция для быстрого перекуса. Их существует просто множество, и никогда не поздно попробовать что-то новое. Например, этот рецепт предлагает использовать докторскую колбасу, но при желании можно использовать другой ингредиент.

Кстати Можно готовить каждый день – не надоест: ленивая запеканка, которую все просто обожают

Рецепт намазки с докторской колбасой

Время: 5 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Колбасу, яйца и сыр грубо натираем.
  2. Хорошо все вымешиваем или перебиваем массу в блендере до однородности.
  3. Добавляем к массе мягкое масло, солим и приправляем специями.
  4. Еще раз хорошо все перемешиваем. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!