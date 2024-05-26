Этот рецепт позволяет по-новому открыть вкусы привычных ингредиентов. Это сочетание вкусовой палитры позволит хорошо начать день и подпитает стремление к экспериментам.
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Рецепт тостов с авокадо и севиче из редиса
Время: 20 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Редис выкладываем в миску.
- В отдельной миске смешиваем часть сока лайма, сахар, красный лук, масло и укроп.
- Выливаем смесь к редису и аккуратно перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
- Слегка поджариваем хлеб.
- Разминаем авокадо вилкой, добавив немного сока лайма.
- Намазываем тосты авокадо, солим, перчим.
- Редис и лук слегка сливаем через дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока лайма, и выкладываем их на тосты.
Приятного аппетита!