Этот рецепт позволяет по-новому открыть вкусы привычных ингредиентов. Это сочетание вкусовой палитры позволит хорошо начать день и подпитает стремление к экспериментам.

Читайте также Просто, изысканно и вкусно: салат из свеклы, который претендует на шедевр

Рецепт тостов с авокадо и севиче из редиса

Время: 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Редис выкладываем в миску.
  2. В отдельной миске смешиваем часть сока лайма, сахар, красный лук, масло и укроп.
  3. Выливаем смесь к редису и аккуратно перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
  4. Слегка поджариваем хлеб.
  5. Разминаем авокадо вилкой, добавив немного сока лайма.
  6. Намазываем тосты авокадо, солим, перчим.
  7. Редис и лук слегка сливаем через дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока лайма, и выкладываем их на тосты.

Приятного аппетита!