Ценность этого рецепта заключается не только в невероятной простоте, но и вкусовых свойствах блюда. Вам не нужно долго колдовать, чтобы вкусно накормить семью, лучше уделить время на свои нужды.
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Рецепт картофельной запеканки
Время: 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Картофель грубо натираем.
- Добавляем яйцо, сметану, масло, часть сыра, муку, солим и перчим. Хорошо перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Выкладываем массу на противень и разравниваем. Сверху посыпаем сыром.
- Выпекаем 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!