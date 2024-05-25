Ценность этого рецепта заключается не только в невероятной простоте, но и вкусовых свойствах блюда. Вам не нужно долго колдовать, чтобы вкусно накормить семью, лучше уделить время на свои нужды.

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Рецепт картофельной запеканки

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 – 3 картофеля;

– 300 грамм твердого сыра;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сметаны;

– несколько столовых ложек муки;

– соль и перец по вкусу;

– столовая ложка растительного масла;

– немного зелени.

Приготовление:

Картофель грубо натираем. Добавляем яйцо, сметану, масло, часть сыра, муку, солим и перчим. Хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом. Выкладываем массу на противень и разравниваем. Сверху посыпаем сыром. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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