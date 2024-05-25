Ценность этого рецепта заключается не только в невероятной простоте, но и вкусовых свойствах блюда. Вам не нужно долго колдовать, чтобы вкусно накормить семью, лучше уделить время на свои нужды.

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Рецепт картофельной запеканки

Время: 30 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Картофель грубо натираем.
  2. Добавляем яйцо, сметану, масло, часть сыра, муку, солим и перчим. Хорошо перемешиваем.
  3. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.
  4. Выкладываем массу на противень и разравниваем. Сверху посыпаем сыром.
  5. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!