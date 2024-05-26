Цей рецепт дозволяє по-новому відкрити смаки звичних інгредієнтів. Це поєднання смакової палітри дозволить гарно почати день та підживить прагнення до експериментів.

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Рецепт тостів з авокадо та севіче з редиски

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Редиску викладаємо у миску.
  2. В окремій мисці змішуємо частину соку лайма, цукор, червону цибулю, олію та кріп.
  3. Виливаємо суміш до редиски і акуратно перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин.
  4. Злегка підсмажуємо хліб.
  5. Розминаємо авокадо виделкою, додавши трішки соку лайма.
  6. Намазуємо тости авокадо, солимо, перчимо.
  7. Редис та цибулю злегка зливаємо через друшляк, щоб позбутися зайвого соку лайма, та викладаємо їх на тости.

Смачного!