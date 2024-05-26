Привычные ингредиенты в необычном сочетании: делаем тосты с авокадо и севиче из редиса
Источник:ВВС Food
Тосты с авокадо – одна из самых популярных опций, когда речь идет о завтраке или питательном перекусе. Если добавить севиче из редиса, то их вкус будет еще более совершенным.
Этот рецепт позволяет по-новому открыть вкусы привычных ингредиентов. Это сочетание вкусовой палитры позволит хорошо начать день и подпитает стремление к экспериментам.
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Рецепт тостов с авокадо и севиче из редиса
Время: 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 грамм тонко нарезанной редиски;
– сок лайма;
– 2 чайные ложки сахарной пудры;
– 1 тонко нарезанная красная луковица;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– горсть мелко нарезанного свежего укропа;
– 4 ломтика хлеба;
– 2 почищенных и нарезанных авокадо;
– щепотка соли и перца.
Приготовление:
- Редис выкладываем в миску.
- В отдельной миске смешиваем часть сока лайма, сахар, красный лук, масло и укроп.
- Выливаем смесь к редису и аккуратно перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
- Слегка поджариваем хлеб.
- Разминаем авокадо вилкой, добавив немного сока лайма.
- Намазываем тосты авокадо, солим, перчим.
- Редис и лук слегка сливаем через дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока лайма, и выкладываем их на тосты.
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