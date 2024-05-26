Привычные ингредиенты в необычном сочетании: делаем тосты с авокадо и севиче из редиса

26 мая 2024, 10:25
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Источник:

ВВС Food

Тосты с авокадо – одна из самых популярных опций, когда речь идет о завтраке или питательном перекусе. Если добавить севиче из редиса, то их вкус будет еще более совершенным.

Этот рецепт позволяет по-новому открыть вкусы привычных ингредиентов. Это сочетание вкусовой палитры позволит хорошо начать день и подпитает стремление к экспериментам.

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Рецепт тостов с авокадо и севиче из редиса

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 грамм тонко нарезанной редиски;
– сок лайма;
– 2 чайные ложки сахарной пудры;
– 1 тонко нарезанная красная луковица;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– горсть мелко нарезанного свежего укропа;
– 4 ломтика хлеба;
– 2 почищенных и нарезанных авокадо;
– щепотка соли и перца.

Приготовление:

  1. Редис выкладываем в миску.
  2. В отдельной миске смешиваем часть сока лайма, сахар, красный лук, масло и укроп.
  3. Выливаем смесь к редису и аккуратно перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
  4. Слегка поджариваем хлеб.
  5. Разминаем авокадо вилкой, добавив немного сока лайма.
  6. Намазываем тосты авокадо, солим, перчим.
  7. Редис и лук слегка сливаем через дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока лайма, и выкладываем их на тосты.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська