Самая вкусная постная начинка: готовим вареники на Крещение

4 января 2024, 11:35
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Источник:

Этнохата

Вареники – блюдо, которое должно быть обязательно на праздничном столе. Главное условие – постная начинка.

Вкусные, сытные вареники с начинкой из квашеной капусты – это то, что нужно для особой трапезы. Приготовьте по простому пошаговому рецепту одно из главных блюд вашего праздничного стола.

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Рецепт вареников

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан муки;
– пол стакана кипяченой холодной воды;
– 1 яйцо;
– 150 – 200 грамм квашеной капусты;
– подсолнечное масло для жарки;
– 1 луковица.

Приготовление:

  1. В кастрюлю поместите капусту и варите до мягкости.
  2. Когда она будет готова, слейте лишнюю воду и подождите пока остынет.
  3. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  4. Соедините капусту, лук, соль и чёрный перец по вкусу.
  5. Замесите тесто из муки, яиц и воды.
  6. Слепите вареники с капустной начинкой и дать им настояться минут 15 перед тем как варить.
  7. Готовить их следует в подсоленном кипятке.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська