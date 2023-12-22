Рыба – это обязательное блюдо на Сочельник, которое точно должно быть на столе. Хек или минтай – аппетитно, недорого и быстро.
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Рецепт запеченной рыбы
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Рыбу разморозьте, посыпьте солью, перцем, сбрызните лимонным соком, выложите на алюминиевую фольгу и накройте ломтиками лука.
- Заверните в фольгу, поставьте в духовку.
- Выпекайте 20 – 30 минут при 180 градусах.
- Подавайте с лимоном, измельченной петрушкой или укропом.