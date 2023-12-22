Рыба – это обязательное блюдо на Сочельник, которое точно должно быть на столе. Хек или минтай – аппетитно, недорого и быстро.

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Рецепт запеченной рыбы

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты :

– 400 грамм филе хека или минтая;

– 100 грамм лука;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– специи: соль, перец, лимонный сок.

Приготовление:

Рыбу разморозьте, посыпьте солью, перцем, сбрызните лимонным соком, выложите на алюминиевую фольгу и накройте ломтиками лука. Заверните в фольгу, поставьте в духовку. Выпекайте 20 – 30 минут при 180 градусах. Подавайте с лимоном, измельченной петрушкой или укропом.

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