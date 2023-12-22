Рыба – это обязательное блюдо на Сочельник, которое точно должно быть на столе. Хек или минтай – аппетитно, недорого и быстро.

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Рецепт запеченной рыбы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Рыбу разморозьте, посыпьте солью, перцем, сбрызните лимонным соком, выложите на алюминиевую фольгу и накройте ломтиками лука.
  2. Заверните в фольгу, поставьте в духовку.
  3. Выпекайте 20 – 30 минут при 180 градусах.
  4. Подавайте с лимоном, измельченной петрушкой или укропом.