В украинской кухне различают 3 основных вида борща – красный, зеленый и холодный. В то же время способ приготовления этого блюда в разных регионах страны неодинаков.

Зеленый или щавелевый борщ варят весной. Его готовят из молодых щавеля и картофеля, добавляют порезанное сваренное яйцо и заправляют сметаной. К зеленому борщу также могут добавлять крапиву или лебеду.

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Холодный борщ обычно готовили в начале лета. Тогда варили только свеклу и картофель, а все остальные ингредиенты добавляли сырыми. Красный с капустой – это самый популярный и самый разнообразный борщ в Украине. Существует множество рецептов его приготовления.

Сейчас есть борщи сугубо семейные. Если посчитать, ну это конечно трудно посчитать, но если в нашей стране примерно 5 – 10 миллионов семей, то существует такое же количество уникальных рецептов борща,

– отметил кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.



Украинский борщ / Фото Евгения Клопотенко

Ранее во всех версиях борща свеклу всегда квасили и потом блюдо готовили на свекольном квасе. Однако почти сотню лет назад его вытеснили помидоры и томатная паста.

Как готовят борщ в разных регионах

Свекольный квас до сих пор используют в Галиции. Там также добавляют в блюдо грибы и чернослив. В то же время на Прикарпатье делают гуцульский борщ с белой свеклы.

Традиционным для Львова считают борщ без капусты, для Киева – с бараниной и говядиной, для Полтавы – на гусином бульоне. Интересно, что в борщ по-харьковски добавляют пиво.



Процесс приготовления / Фото Евгения Клопотенко

Интересен рецепт приготовления борща в Донецкой области. Настоящим он считается без использования мяса. В то же время к нему добавляют рыбные косервы.

Учитывая, что консервы содержат томат, в само блюдо помидоры или томатную пасту уже не добавляют.

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Рыба является ингредиентом и одесского борща. Впрочем, там заранее обжаренную рыбу кладут в почти готовое блюдо. После этого борщ должен настояться в течение 1,5 – 2 часов. В других приморских регионах Украины тоже готовят рыбные борщи.

Некоторые люди добавляют в борщ даже ягоды

Еще один интересный рецепт борща – на Черниговщине. Там в блюдо добавляют большое количество разнообразных овощей, которые нехарактерны для других регионов. В частности, речь идет о кислых яблоках.

Есть рецепты борща даже с лесными ягодами. Например, на Полесье ранней весной варили борщи без свеклы, а подкисляли его ягодами, которые собирали в лесу, в частности, клюквой. В ряде регионов Украины добавляют к борщу еще и вяленые груши.