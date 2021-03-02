Как приготовить луковый суп с курицей: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт французского супа с луком. Как правильно приготовить, читайте – в материале.
Источник:Наша Ряба
Луковый суп – классическое блюдо французской кухни. Существует множество рецептов в каждом регионе Франции, но традиционным считается рецепт из Лиона.
Для приготовления супа используют куриный бульон с добавлением ароматных специй и карамелизированный лук со сливочным маслом.
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Рецепт супа
- Для приготовления супа очистите от шелухи лук, нарежьте полукольцами. Обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотой корочки. Далее – добавьте соду, помешивая 5-10 минут. Измельчите до однородной консистенции с помощью блендера, пропустите через сито.
- Тщательно помойте, очистите от кожуры курятину. В кастрюле с водой отварите бульон с добавлением букета гарни, добавьте лук.
- Натрите сыр на крупной терке, выложите на гренки.
- Суп выложите в порционные тарелки, сверху – гренки, отправьте на 15 минут запекаться в разогретую духовку при температуре 220 градусов до румяной корочки.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- Достаньте из духовки. Перед подачей украсьте петрушкой. Приятного аппетита!
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