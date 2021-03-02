Мы подготовили для вас рецепт французского супа с луком. Как правильно приготовить, читайте – в материале.

Луковый суп – классическое блюдо французской кухни. Существует множество рецептов в каждом регионе Франции, но традиционным считается рецепт из Лиона. Для приготовления супа используют куриный бульон с добавлением ароматных специй и карамелизированный лук со сливочным маслом. Читайте также Как приготовить картофель Буланжер с курицей: домашний рецепт Рецепт супа Ингредиенты:

– 4 шт. куриных голеней;

– 4 луковицы;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 1 столовая ложка соды;

– 1 литр воды;

– 100 граммов твердого сыра;

– букет гарни (1 лавровый лист, 1 веточка тимьяна, сельдерей, петрушка, шалфей);

– гренки;

– петрушка;

– соль, перец. Для приготовления супа очистите от шелухи лук, нарежьте полукольцами. Обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотой корочки. Далее – добавьте соду, помешивая 5-10 минут. Измельчите до однородной консистенции с помощью блендера, пропустите через сито. Тщательно помойте, очистите от кожуры курятину. В кастрюле с водой отварите бульон с добавлением букета гарни, добавьте лук. Натрите сыр на крупной терке, выложите на гренки. Суп выложите в порционные тарелки, сверху – гренки, отправьте на 15 минут запекаться в разогретую духовку при температуре 220 градусов до румяной корочки. Помойте петрушку, измельчите ножом. Достаньте из духовки. Перед подачей украсьте петрушкой. Приятного аппетита!