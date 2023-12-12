Традиційно вареники на свята готують зі смачних інгредієнтів, таких як картопля, тушкована капуста, гриби. Проте одним із найважливіших процесів приготування є формування ідеального тіста.

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Рецепт тіста для вареників

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Особливий смак української кухні / Фото pexels

Приготування:

  1. Просійте борошно разом з сіллю та висипте його у велику миску.
  2. Налийте половину води.
  3. Енергійно замісіть тісто.
  4. Поступово додайте воду, що залишилася, і продовжуйте місити тісто.
  5. Воно повинне бути гнучке і легко зніматися з вашої руки. Вимішане тісто викладіть в миску, накрийте серветкою і поставте в тепле місце на 10 хвилин.
  6. Покладіть тісто на стіл і тонко розкачайте.
  7. Виріжте кружечки склянкою.
  8. На кожен кружечок викладіть порцію начинки і зліпіть вареники. Варіть порціями в підсоленій киплячій воді.
  9. Вийміть шумівкою. Подавайте гарячими з різними добавками в залежності від смаку начинки.