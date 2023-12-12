Традиційно вареники на свята готують зі смачних інгредієнтів, таких як картопля, тушкована капуста, гриби. Проте одним із найважливіших процесів приготування є формування ідеального тіста.
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Рецепт тіста для вареників
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Особливий смак української кухні / Фото pexels
Приготування:
- Просійте борошно разом з сіллю та висипте його у велику миску.
- Налийте половину води.
- Енергійно замісіть тісто.
- Поступово додайте воду, що залишилася, і продовжуйте місити тісто.
- Воно повинне бути гнучке і легко зніматися з вашої руки. Вимішане тісто викладіть в миску, накрийте серветкою і поставте в тепле місце на 10 хвилин.
- Покладіть тісто на стіл і тонко розкачайте.
- Виріжте кружечки склянкою.
- На кожен кружечок викладіть порцію начинки і зліпіть вареники. Варіть порціями в підсоленій киплячій воді.
- Вийміть шумівкою. Подавайте гарячими з різними добавками в залежності від смаку начинки.