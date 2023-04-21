Компания McDonald's решила обновить свои основные продукты, чтобы оставаться конкурентной и увеличить продажи. Первыми на очереди на усовершенствования стоят фирменные гамбургеры.

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Каких гамбургеров касаются обновления

Поки что речь идет об изменениях в рецептах гамбургера, чизбургера, дабл-чизбургера, Big Mac и McDouble.

McDonald's обновляет свои гамбургеры / Фото Pixabay

Как изменится гамбургер в McDonald's

В компании сообщили, что первое изменение будет касаться булочек – они станут мягче. Сыр будет горячее и плавнее, а лук будут добавлять в котлеты еще на гриле. Обещают также увеличить количество соуса.

Мы обнаружили, что небольшие изменения, как настройка процесса, чтобы сыр был более горячим и плавким, и настройки гриля для лучшего обжаривания сделали большую разницу, и наши гамбургеры стали вкуснее, чем когда-либо, – сказал шеф-повар Чад Шафер.

Когда ждать обновления

Усовершенствованные рецепты гамбургеров уже поступили в Лос-Анджелес, Сиэтл, Феникс и Лас-Вега. В скором времени они распространятся на весь глобальный рынок сети McDonald's.