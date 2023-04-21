Компанія McDonald's вирішила оновити свої основні продукти, аби залишатися конкурентною та збільшити продажі. Першими на черзі до вдосконалення стоять фірмові гамбургери.

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Яких гамбургерів стосуються оновлення

Наразі йдеться про зміни у рецептах гамбургера, чизбургера, дабл-чизбургера, Big Mac і McDouble.

McDonald's оновлює свої гамбургери / Фото Pixabay

Як зміниться гамбургер у McDonald's

У компанії повідомили, що перша зміна буде стосуватися булочок – вони стануть ще м'якшими. Сир буде більш гарячим та плавким, а цибулю додаватимуть у котлети ще на грилі. Обіцяють також збільшити кількість соусу.

Ми виявили, що невеликі зміни, як-от налаштування процесу, щоб сир був більш гарячим і плавким, і налаштування гриля для кращого обсмажування зробили велику різницю, і наші гамбургери стали смачнішими, ніж будь-коли,

– сказав шеф-кухар Чад Шафер.

Коли чекати на оновлення

Вдосконалені рецепти гамбургерів вже надійшли у Лос-Анджелес, Сіетл, Фенікс і Лас-Вега. Незабаром вони поширяться на весь глобальний ринок мережі McDonald's.