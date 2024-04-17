Свиняча корейка має насичений смак, який можна додатково посилити спеціями та маринадами. Її легко приготувати навіть для кулінарів-початківців.

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Свиняча корейка на Великдень

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Рецепт корейки на ВеликденьДуже ніжний смак / Фото pexels

Приготування:

  1. Очищаємо м'ясо від перетинок і жиру.
  2. Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі – бажано вінчиком, щоб змішати майонез і гірчицю з водою.
  3. Помістіть м'ясо в холодний розсіл і доведіть до кипіння.
  4. Коли рідина закипить, варіть 5 хвилин і зніміть з вогню.
  5. Залиште свинячу корейку в розсолі до повного охолодження – краще на ніч.
  6. На наступний день розсіл з м'ясом знову доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.
  7. Залиште м’ясо в маринаді до повного охолодження, дістаньте і готово!