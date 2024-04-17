Свиняча корейка має насичений смак, який можна додатково посилити спеціями та маринадами. Її легко приготувати навіть для кулінарів-початківців.
Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Свиняча корейка на Великдень
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Дуже ніжний смак / Фото pexels
Приготування:
- Очищаємо м'ясо від перетинок і жиру.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі – бажано вінчиком, щоб змішати майонез і гірчицю з водою.
- Помістіть м'ясо в холодний розсіл і доведіть до кипіння.
- Коли рідина закипить, варіть 5 хвилин і зніміть з вогню.
- Залиште свинячу корейку в розсолі до повного охолодження – краще на ніч.
- На наступний день розсіл з м'ясом знову доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.
- Залиште м’ясо в маринаді до повного охолодження, дістаньте і готово!