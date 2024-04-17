Поверьте, это возможно: невероятный рецепт домашней корейки - на приготовление уйдет всего 10 минут
17 апреля 2024, 06:05Читати новину українською
Источник:Beszamel
Корейка – отличная идея для домашнего мяса для пасхального стола. Сочная свиная корейка, приготовленная без добавок может стать королем повседневного и праздничного стола.
Свиная корейка имеет насыщенный вкус, который можно дополнительно усилить специями и маринадами. Ее легко приготовить даже для начинающих кулинаров.
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Свиная корейка на Пасху
- Время: 15 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм свиной корейки;
– 2 литра воды;
– 4 столовые ложки соли (можно уменьшить, если считаете, что это слишком много);
– 2 лавровых листа;
– 6 зерен душистого перца;
– 6 зубчиков чеснока (пропустить через пресс);
– 1,5 столовой ложки майонеза;
– 1,5 столовой ложки французской горчицы;
– 2 столовые ложки майорана;
– 1 чайная ложка горошин перца;
– 1 чайная ложка травяного перца.
Приготовление:
- Очищаем мясо от перепонок и жира.
- Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле – желательно венчиком, чтобы смешать майонез и горчицу с водой.
- Поместите мясо в холодный рассол и доведите до кипения.
- Когда жидкость закипит, варите 5 минут и снимите с огня.
- Оставьте свиную корейку в рассоле до полного остывания – лучше на ночь.
- На следующий день рассол с мясом снова доведите до кипения и варите 5 минут.
- Оставьте мясо в маринаде до полного остывания, достаньте и готово!