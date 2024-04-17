Поверьте, это возможно: невероятный рецепт домашней корейки - на приготовление уйдет всего 10 минут

Корейка – отличная идея для домашнего мяса для пасхального стола. Сочная свиная корейка, приготовленная без добавок может стать королем повседневного и праздничного стола.

Свиная корейка имеет насыщенный вкус, который можно дополнительно усилить специями и маринадами. Ее легко приготовить даже для начинающих кулинаров.

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Свиная корейка на Пасху

Время: 15 минут

15 минут Порций: 6

Очень нежный вкус / Фото pexels

– 1 килограмм свиной корейки;– 2 литра воды;– 4 столовые ложки соли (можно уменьшить, если считаете, что это слишком много);– 2 лавровых листа;– 6 зерен душистого перца;– 6 зубчиков чеснока (пропустить через пресс);– 1,5 столовой ложки майонеза;– 1,5 столовой ложки французской горчицы;– 2 столовые ложки майорана;– 1 чайная ложка горошин перца;– 1 чайная ложка травяного перца.

Приготовление:

Очищаем мясо от перепонок и жира. Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле – желательно венчиком, чтобы смешать майонез и горчицу с водой. Поместите мясо в холодный рассол и доведите до кипения. Когда жидкость закипит, варите 5 минут и снимите с огня. Оставьте свиную корейку в рассоле до полного остывания – лучше на ночь. На следующий день рассол с мясом снова доведите до кипения и варите 5 минут. Оставьте мясо в маринаде до полного остывания, достаньте и готово!