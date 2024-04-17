Поверьте, это возможно: невероятный рецепт домашней корейки - на приготовление уйдет всего 10 минут

17 апреля 2024, 06:05
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Источник:

Beszamel

Корейка – отличная идея для домашнего мяса для пасхального стола. Сочная свиная корейка, приготовленная без добавок может стать королем повседневного и праздничного стола.

Свиная корейка имеет насыщенный вкус, который можно дополнительно усилить специями и маринадами. Ее легко приготовить даже для начинающих кулинаров.

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Свиная корейка на Пасху

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Очень нежный вкус / Фото pexels

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной корейки;
– 2 литра воды;
– 4 столовые ложки соли (можно уменьшить, если считаете, что это слишком много);
– 2 лавровых листа;
– 6 зерен душистого перца;
– 6 зубчиков чеснока (пропустить через пресс);
– 1,5 столовой ложки майонеза;
– 1,5 столовой ложки французской горчицы;
– 2 столовые ложки майорана;
– 1 чайная ложка горошин перца;
– 1 чайная ложка травяного перца.

Приготовление:

  1. Очищаем мясо от перепонок и жира.
  2. Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле – желательно венчиком, чтобы смешать майонез и горчицу с водой.
  3. Поместите мясо в холодный рассол и доведите до кипения.
  4. Когда жидкость закипит, варите 5 минут и снимите с огня.
  5. Оставьте свиную корейку в рассоле до полного остывания – лучше на ночь.
  6. На следующий день рассол с мясом снова доведите до кипения и варите 5 минут.
  7. Оставьте мясо в маринаде до полного остывания, достаньте и готово!
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська