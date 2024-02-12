Спагетти путтанеска – это еще один классический представитель итальянской кухни. Интересно, что широкой популярности вне Италии этот рецепт не получил, однако зря, ведь блюдо не только вкусное, но и очень сытное.
Интересно Дешевле лосося, но вкусом не уступит: особый рецепт хека
Рецепт спагетти путтанеска
Время: 30 – 40 минут
Порций: 6
Приготовление:
- Масло разогреваем в большой сковороде на среднем огне.
- Добавляем лук и жарим 5 – 8 минут, пока он не станет мягким.
- Добавляем на сковородку чеснок, хлопья чили и анчоусы. Готовим еще 2 – 3 минуты.
- Добавляем каперсы и помидоры, которые разрезаны пополам. Готовим 8 минут или до момента, пока помидоры не начнут размягчаться.
- Пока готовится соус, варим спагетти, но на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Также во время процесса добавляем половник воды из-под спагетти в соус. Еще один держим про запас.
- Сливаем воду со спагетти, перекладываем их в соус и добавляем еще немного воды.
- Готовим 3 – 4 минуты, добавляем петрушку. Солим и перчим (стоит учесть, что анчоусы хорошо соленые).
- Подаем пасту в подогретых мисках с пармезаном.
Приятного аппетита!