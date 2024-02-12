Спагетти путтанеска – это еще один классический представитель итальянской кухни. Интересно, что широкой популярности вне Италии этот рецепт не получил, однако зря, ведь блюдо не только вкусное, но и очень сытное.

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Рецепт спагетти путтанеска

Время: 30 – 40 минут

Порций: 6

Ингредиенты: – оливковое масло – 3 столовые ложки;

– красный лук – 1, мелко нарезанный;

– чеснок – 6 зубчиков (мелко нарезаем);

– сушеные хлопья чили – 1/2 чайной ложки;

– филе анчоусов в масле – 12, мелко нарезанных;

– каперсы без воды – 2 столовые ложки;

– черные оливки без косточек – 100 грамм, мелко нарезаем;

– помидоры черри – 800 грамм (600 грамм нарезаем на половинки, остальные – на четвертинки);

– спагетти – 500 грамм;

– горсть нарезанной петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Масло разогреваем в большой сковороде на среднем огне. Добавляем лук и жарим 5 – 8 минут, пока он не станет мягким. Добавляем на сковородку чеснок, хлопья чили и анчоусы. Готовим еще 2 – 3 минуты. Добавляем каперсы и помидоры, которые разрезаны пополам. Готовим 8 минут или до момента, пока помидоры не начнут размягчаться. Пока готовится соус, варим спагетти, но на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Также во время процесса добавляем половник воды из-под спагетти в соус. Еще один держим про запас. Сливаем воду со спагетти, перекладываем их в соус и добавляем еще немного воды. Готовим 3 – 4 минуты, добавляем петрушку. Солим и перчим (стоит учесть, что анчоусы хорошо соленые). Подаем пасту в подогретых мисках с пармезаном.

Приятного аппетита!