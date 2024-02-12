Спагетті путтанеска – це ще один класичний представник італійської кухні. Цікаво, що широкої популярності поза Італією цей рецепт не здобув, однак дарма, адже страва не лише смачна, а й дуже ситна.

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Рецепт спагетті путтанеска

Час: 30 – 40 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти: – оливкова олія – 3 столові ложки;

– червона цибуля – 1, дрібно нарізана;

– часник – 6 зубчиків (дрібно нарізаємо);

– сушені пластівці чилі – 1/2 чайної ложки;

– філе анчоусів в олії – 12, дрібно нарізаних;

– каперси без води – 2 столові ложки;

– чорні оливки без кісточок – 100 грамів, дрібно нарізаємо;

– помідори черрі – 800 грамів (600 грамів нарізаємо на половинки, решту – на четвертинки);

– спагетті – 500 грамів;

– жменя нарізаної петрушки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Олію розігріваємо у великій сковороді на середньому вогні. Додаємо цибулю та смажимо 5 – 8 хвилин, поки вона не стане м'якою. Додаємо на сковорідку часник, пластівці чилі та анчоуси. Готуємо ще 2 – 3 хвилини. Додаємо каперси та помідори, які розрізані навпіл. Готуємо 8 хвилин або до моменту, поки помідори не почнуть розм'якшуватися. Поки готується соус, варимо спагетті, але на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Також під час процесу додаємо ополоник води з-під спагетті у соус. Ще один тримаємо про запас. Зливаємо воду зі спагетті, перекладаємо їх до соусу і додаємо ще трішки води. Готуємо 3 – 4 хвилини, додаємо петрушку. Солимо та перчимо (варто зважити, що анчоуси є добре солоними). Подаємо пасту в підігрітих мисках з пармезаном.

Смачного!