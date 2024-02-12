Спагетті путтанеска – це ще один класичний представник італійської кухні. Цікаво, що широкої популярності поза Італією цей рецепт не здобув, однак дарма, адже страва не лише смачна, а й дуже ситна.

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Рецепт спагетті путтанеска

Час: 30 – 40 хвилин

Порцій: 6

Приготування:

  1. Олію розігріваємо у великій сковороді на середньому вогні.
  2. Додаємо цибулю та смажимо 5 – 8 хвилин, поки вона не стане м'якою.
  3. Додаємо на сковорідку часник, пластівці чилі та анчоуси. Готуємо ще 2 – 3 хвилини.
  4. Додаємо каперси та помідори, які розрізані навпіл. Готуємо 8 хвилин або до моменту, поки помідори не почнуть розм'якшуватися.
  5. Поки готується соус, варимо спагетті, але на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Також під час процесу додаємо ополоник води з-під спагетті у соус. Ще один тримаємо про запас.
  6. Зливаємо воду зі спагетті, перекладаємо їх до соусу і додаємо ще трішки води.
  7. Готуємо 3 – 4 хвилини, додаємо петрушку. Солимо та перчимо (варто зважити, що анчоуси є добре солоними).
  8. Подаємо пасту в підігрітих мисках з пармезаном.

Смачного!