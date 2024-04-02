Идеальные к праздничному столу: простой и быстрый рецепт лимонных капкейков
2 апреля 2024, 10:48Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Пасхальное застолье – это не только кулич и мясные блюда. Важно позаботиться и о сладеньком, чтобы завершить угощение на хорошей ноте.
Лимонные капкейки нежные и пышные, как сама весна. Их рецепт настолько простой, что можете смело звать на кухню детей и вместе готовить эту вкуснятину.
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Рецепт лимонных капкейков
Время: 30 минут
Порций: 12 капкейков
Ингредиенты:
для капкейков:
– 200 грамм сливочного масла;
– 200 грамм сахарной пудры;
– 3 яйца;
– 200 грамм муки со щепоткой разрыхлителя;
– половина лимона – цедра и сок цедра и сок;
– 1 столовая ложка молока;
для глазури:
– 250 грамм сахарной пудры;
– 125 грамм масла;
– сок и цедра половины лимона.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Готовим 12 форм для кексов.
- В большой миске взбиваем масло и сахар, пока смесь не станет бледной и пышной.
- Добавляем яйца по одному и продолжаем взбивать.
- Добавляем муку и цедру лимона. В конце осторожно вливаем лимонный сок и молоко.
- Распределяем тесто по формам и готовим 25 минут.
- Готовим глазурь: пудру просеиваем в миску, добавляем масло и взбиваем до пышной массы. Добавляем цедру лимона, сок и молоко.
- Когда кексики остынут – украшаем кремом.
Приятного аппетита!Бисквит будет идеальным: все решит только один ингредиент.