Лимонні капкейки ніжні та пишні, як сама весна. Їх рецепт настільки простий, що можете сміливо кликати на кухню дітей та разом готувати цей смаколик.

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Рецепт лимонних капкейків

Час: 30 хвилин

Порцій: 12 капкейків

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  2. Готуємо 12 форм дя кексів.
  3. У великій мисці збиваємо масло та цукор, поки суміш не стане блідою та пишною.
  4. Додаємо яйця по одному та продовжуємо збивати.
  5. Додаємо борошно та цедру лимона. В кінці обережно вливаємо лимонний сік та молоко.
  6. Розподіляємо тісто по формах та готуємо 25 хвилин.
  7. Готуємо глазур: пудру просіюємо у миску, додаємо масло і збиваємо до пишної маси. Додаємо цедру лимона, сік та молоко.
  8. Коли кексики охолонуть – прикрашаємо кремом.

Смачного!