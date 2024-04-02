Лимонні капкейки ніжні та пишні, як сама весна. Їх рецепт настільки простий, що можете сміливо кликати на кухню дітей та разом готувати цей смаколик.

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Рецепт лимонних капкейків

Час: 30 хвилин

Порцій: 12 капкейків

Інгредієнти: для капкейків: – 200 грамів вершкового масла;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 3 яйця;

– 200 грамів борошна з дрібкою розпушувача;

– половина лимона – цедра та сік;

– 1 столова ложка молока; для глазурі:

– 250 грамів цукрової пудри;

– 125 грамів масла;

– сік та цедра половини лимона.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Готуємо 12 форм дя кексів. У великій мисці збиваємо масло та цукор, поки суміш не стане блідою та пишною. Додаємо яйця по одному та продовжуємо збивати. Додаємо борошно та цедру лимона. В кінці обережно вливаємо лимонний сік та молоко. Розподіляємо тісто по формах та готуємо 25 хвилин. Готуємо глазур: пудру просіюємо у миску, додаємо масло і збиваємо до пишної маси. Додаємо цедру лимона, сік та молоко. Коли кексики охолонуть – прикрашаємо кремом.

Смачного!

Бісквіт буде ідеальним: усе вирішить лише один інгредієнт.