Лимонні капкейки ніжні та пишні, як сама весна. Їх рецепт настільки простий, що можете сміливо кликати на кухню дітей та разом готувати цей смаколик.
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Рецепт лимонних капкейків
Час: 30 хвилин
Порцій: 12 капкейків
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Готуємо 12 форм дя кексів.
- У великій мисці збиваємо масло та цукор, поки суміш не стане блідою та пишною.
- Додаємо яйця по одному та продовжуємо збивати.
- Додаємо борошно та цедру лимона. В кінці обережно вливаємо лимонний сік та молоко.
- Розподіляємо тісто по формах та готуємо 25 хвилин.
- Готуємо глазур: пудру просіюємо у миску, додаємо масло і збиваємо до пишної маси. Додаємо цедру лимона, сік та молоко.
- Коли кексики охолонуть – прикрашаємо кремом.
Смачного!