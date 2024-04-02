Лимонные капкейки нежные и пышные, как сама весна. Их рецепт настолько простой, что можете смело звать на кухню детей и вместе готовить эту вкуснятину.

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Рецепт лимонных капкейков

Время: 30 минут

Порций: 12 капкейков

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. Готовим 12 форм для кексов.
  3. В большой миске взбиваем масло и сахар, пока смесь не станет бледной и пышной.
  4. Добавляем яйца по одному и продолжаем взбивать.
  5. Добавляем муку и цедру лимона. В конце осторожно вливаем лимонный сок и молоко.
  6. Распределяем тесто по формам и готовим 25 минут.
  7. Готовим глазурь: пудру просеиваем в миску, добавляем масло и взбиваем до пышной массы. Добавляем цедру лимона, сок и молоко.
  8. Когда кексики остынут – украшаем кремом.

Приятного аппетита!