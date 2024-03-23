Десерт, который должен быть на Пасху: приготовьте традиционные галицкие сладости
23 марта 2024, 16:40Читати новину українською
Источник:Инстаграм olya borachok
Пасху на Галичине отмечают с размахом. Все родственники и друзья собираются за столом, который аж прогибается под блюдами. И, конечно же, на нем достаточно сладостей. Но тортов вы среди них не найдете – здесь главенствуют пляцки и рулеты.
Сказочной атмосферой окутана сладкая часть пасхального стола. Пляцки и рулеты хозяйки начинают готовить за несколько дней до знаменательной даты. И их многообразие просто поражает! Рецепты передаются из поколения в поколение. Одним из старинных галицких лакомств является вафельный рулет.
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Рецепт вафельного рулета
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 2 пластины квадратной вафли;
начинка 1:
– 180 грамм шоколадного крекера;
– 25 грамм какао;
– 350 грамм воды;
– 180 грамм сахара;
начинка 2:
– 50 грамм кокосовой стружки;
– 130 грамм молока;
– 200 грамм масла;
– 100 грамм сахарной пудры;
для желе:
– 1 пачка любимой галяретки (желе);
– 300 грамм воды. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ "Водний Світ". Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготовление:
- Для начала необходимо приготовить желе. Для этого нужно развести его в 300 миллилитрах кипятка и залить в форму для полного застывания.
- Когда желе застынет, готовим шоколадную начинку.
- Печенье высыпьте и блендер и измельчите до консистенции крошек.
- Доведите до кипения воду с сахаром и всыпьте сюда какао.
- Доводим до кипения воду с сахаром, и всыпаем какао смешанное с печеньем.
- Массу необходимо быстро перемешать и разделить на 2 вафли. Размазываем, пока масса еще горячая, не доходя 2 сантиметра до края.
- Кокосовую стружку заливайте горячим молоком и поставьте остывать.
- Возьмите масло (только комнатной температуры) и взбейте с пудрой до получения однородной пышной массы. Добавьте сюда кокосовую стружку.
- Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем, оставляя свободными края (около 2 сантиметров).
- Галяретку разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли.
- Осторожно сворачиваем рулет в пергамент.
- Последние 2 сантиметра без крема смазываем кипятком.