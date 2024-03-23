Казковою атмосферою оповита солодка частина великоднього стола. Пляцки та рулети господині починають готувати за кілька днів до визначної дати. І їх різноманіття просто вражає! Рецепти передаються з покоління в покоління. Одним зі старовинних галицьких смаколиків є вафельний рулет.

Цікаво Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Рецепт вафельного рулету

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Для початку необхідно приготувати желе. Для цього потрібно розвести його у 300 мілілітрах окропу і залити у форму для повного застигання.
  2. Коли желе застигне, готуємо шоколадну начинку.
  3. Печиво висипте і блендер і подрібніть до консистенції крихт.
  4. Доведіть до кипіння воду із цукром та всипте сюди какао.
  5. Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане зі печивом.
  6. Масу необхідно швидко перемішати та розділити на 2 вафлі. Розмащуємо, поки маса ще гаряча, не доходячи 2 сантиметри до краю.
  7. Кокосову стружку заливайте гарячим молоком та поставте вистигати.
  8. Візьміть масло (тільки кімнатної температури) та збийте з пудрою до отримання однорідної пишної маси. Додайте сюди кокосову стружку.
  9. Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем, залишаючи вільними краї (близько 2 сантиметри).
  10. Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі.
  11. Обережно скручуємо рулет у пергамент.
  12. Останні 2 сантиметри без крему змащуємо окропом.