Казковою атмосферою оповита солодка частина великоднього стола. Пляцки та рулети господині починають готувати за кілька днів до визначної дати. І їх різноманіття просто вражає! Рецепти передаються з покоління в покоління. Одним зі старовинних галицьких смаколиків є вафельний рулет.
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Рецепт вафельного рулету
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Для початку необхідно приготувати желе. Для цього потрібно розвести його у 300 мілілітрах окропу і залити у форму для повного застигання.
- Коли желе застигне, готуємо шоколадну начинку.
- Печиво висипте і блендер і подрібніть до консистенції крихт.
- Доведіть до кипіння воду із цукром та всипте сюди какао.
- Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане зі печивом.
- Масу необхідно швидко перемішати та розділити на 2 вафлі. Розмащуємо, поки маса ще гаряча, не доходячи 2 сантиметри до краю.
- Кокосову стружку заливайте гарячим молоком та поставте вистигати.
- Візьміть масло (тільки кімнатної температури) та збийте з пудрою до отримання однорідної пишної маси. Додайте сюди кокосову стружку.
- Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем, залишаючи вільними краї (близько 2 сантиметри).
- Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі.
- Обережно скручуємо рулет у пергамент.
- Останні 2 сантиметри без крему змащуємо окропом.