Сказочной атмосферой окутана сладкая часть пасхального стола. Пляцки и рулеты хозяйки начинают готовить за несколько дней до знаменательной даты. И их многообразие просто поражает! Рецепты передаются из поколения в поколение. Одним из старинных галицких лакомств является вафельный рулет.
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Рецепт вафельного рулета
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Для начала необходимо приготовить желе. Для этого нужно развести его в 300 миллилитрах кипятка и залить в форму для полного застывания.
- Когда желе застынет, готовим шоколадную начинку.
- Печенье высыпьте и блендер и измельчите до консистенции крошек.
- Доведите до кипения воду с сахаром и всыпьте сюда какао.
- Доводим до кипения воду с сахаром, и всыпаем какао смешанное с печеньем.
- Массу необходимо быстро перемешать и разделить на 2 вафли. Размазываем, пока масса еще горячая, не доходя 2 сантиметра до края.
- Кокосовую стружку заливайте горячим молоком и поставьте остывать.
- Возьмите масло (только комнатной температуры) и взбейте с пудрой до получения однородной пышной массы. Добавьте сюда кокосовую стружку.
- Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем, оставляя свободными края (около 2 сантиметров).
- Галяретку разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли.
- Осторожно сворачиваем рулет в пергамент.
- Последние 2 сантиметра без крема смазываем кипятком.