Круассаны обычно подают как вкусный завтрак или перекус, часто сопровождая с горячим напитком. Они популярны во многих странах мира и известны своим нежным вкусом, хрустящей и неповторимой текстурой.

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Какие есть виды круассанов

В 2013 году кондитер Доминик Ансель, изобрел "кронат" – гибрид пончика и круассана. Также в 2013 году создали крафин – это уже другой гибрид, который сочетает в себе вкусы круассана и маффина.

В 2023 году мир увидел "кромболони" – итальянский пончик, который также напоминает круассан и имеет сливочную начинку.

Шесть парижских пекарен The French Bastards стали известными своим шоколадным крафином с шоколадным ламинированным тестом, начиненным ганашем из черного шоколада. Известная компания Boulangerie Utopie во главе с соучредителями Эрваном Бланшем и Себастьеном Бруно в 2014 году создавала новую выпечку каждые выходные, отступая от устоявшихся форм.

Что особенного в новом круассане

Мировые кондитеры решили на этом не останавливаться и уже в 2022 году парижане смогли попробовать "круки". Идея, по словам изобретателя Стефана Лувара из Maison Louvard на Rue de Châteaudun, возникла однажды субботним утром после того, как он выпек очень хорошую партию круассанов.

После того, как кондитер достал партию круассанов, он их разделил пополам и начинил тестом для печенья с шоколадной стружкой. Затем снова запек, чтобы печенье застыло.

Сейчас этот десерт на пике популярности, особенно в социальной сети TikTok. Лувар работает сверхурочно, чтобы не отставать от спроса, создавая 1500 круки в день, и 2000 – в субботу.

Ингредиенты высокого качества, бешеная популярность и время, потраченные на изготовление каждого круки, влияют на его цену. Цена одного десерта – 5,90 евро. Это втрое превышает цену обычного парижского круассана.

Несмотря на высокую цену, люди едут со всего мира, чтобы попробовать эту выпечку. Одна женщина приехала за этим деликатесом аж из Германии. Даже погода не влияет на очередь, которая является обычным явлением для этого заведения.

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