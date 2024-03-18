Круасани зазвичай подають як смачний сніданок або перекус, часто супроводжуючи з гарячим напоєм. Вони є популярними у багатьох країнах світу і відомі своїм ніжним смаком, хрусткістю та неповторною текстурою.

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Які є види круасанів

У 2013 році кондитер Домінік Ансель, винайшов "кронат" – гібрид пончика і круасана. Також у 2013 році створили крафін – це вже інший гібрид, який поєднує у собі смаки круасана і мафіна.

У 2023 році світ побачив "кромболоні" – італійський пончик, яки також нагадує круасан та має вершкову начинку.

Шість паризьких пекарень The French Bastards стали відомими своїм шоколадним крафіном з шоколадним ламінованим тістом, начиненим ганашем із чорного шоколаду. Відома компанія Boulangerie Utopieна чолі зі співзасновниками Ерваном Бланшем і Себастьєном Бруно у 2014 році створювала нову випічку кожні вихідні, відступаючи від усталених форм.

Що особливого у новому круасані

Світові кондитери вирішили на цю не зупинятися і вже у 2022 році парижани змогли скуштувати "крукі". Ідея, за словами винахідника Стефана Лувара з Maison Louvard на Rue de Châteaudun, виникла одного суботнього ранку після того, як він випік дуже гарну партію круасанів.

Після того, як кондитер дістав партію круасанів, він їх розділив навпіл і начинив тістом для печива з шоколадною стружкою. Потім знову запік, щоб печиво застигло.

Зараз цей десерт є на піку популярності, особливо у соціальній мережі TikTok. Лувар працює понаднормово, щоб не відставати від попиту, створюючи 1500 крукі на день, і 2000 – у суботу.

Інгредієнти найвищої якості, шалена популярність та час, витрачені на виготовлення кожного крукі, впливають на його ціну. Ціна одного десерту – 5,90 євро. Це втричі перевищує ціну звичайного паризького круасана.

Попри високу ціну, люди їдуть з усього світу, щоб скуштувати цю випічку. Одна жінка приїхала за цим делікатесом аж із Німеччини. Навіть погода не впливає на чергу, яка є звичним явищем для цього закладу.

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