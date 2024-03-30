Рецепт с маком и кокосом: готовим проверенный годами пляцок "Чорнобрывци" от Лилии Цвит

30 марта 2024, 16:40
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Лилия Цвит

Пирог с маком идеально подходит для праздников! Гости точно захотят попросить рецепт.

Пляцок "Чорнобрывци" – очень особенный. В нем сочетаются тонкие песочные коржи, маковая и кокосовая начинка и нежный крем с цитрусовой ноткой! Это так вкусно, что гости точно не оставят и кусочка и попросят рецепт вкусности.

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Пляцок "Чорнобрывци"

  • Время: 3 часа
  • Порции: 8

Идеальный пасхальный десерт / Фото Хозяйка

Ингредиенты:
тесто:
– 800 грамм муки;
– 350 грамм маргарина;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 400 грамм сметаны;
– 50 грамм какао;
– 150 грамм сахара;
маковая масса:
– 350 грамм мака;
– 100 грамм масла;
– 3 яйца;
– 100 грамм сахара;
кокосовая начинка:
– 200 грамм кокосовой стружки;
– 6 белков;
– 200 грамм сахара;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 50 грамм крахмала;
крем:
– 6 желтков;
– 160 грамм сахара;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 30 грамм крахмала;
– 300 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка цедры апельсина;
– 400 грамм масла.

Приготовление:

  1. Соедините муку, разрыхлитель и какао.
  2. Добавьте маргарин.
  3. Все перетрите до крошек.
  4. Добавьте сахар и сметану, быстро замесите тесто.
  5. Разделите его на 8 равных частей: 4 – в холодильник, 4 – в морозильную камеру на 2 часа.
  6. Для маковой начинки перемелите и запарьте мак.
  7. Отцедите его от лишней жидкости, добавьте сахар, растопленное масло, яйца, перемешайте до однородности.
  8. Для кокосовой начинки белки взбейте в пышную пену, добавьте сахар и ваниль, взбейте до устойчивой массы.
  9. Добавьте в эту массу косовую стружку, перемешайте на малых оборотах миксера, всыпьте крахмал и это раз смойте на минимальных оборотах.
  10. Одну часть теста из холодильника раскатайте, выложите в застеленную форму, на нее 1/4 маковой начинки, разровнять. На нее – 1/4 кокосовой начинки. Сверху натрите одну часть теста из морозильной камеры.
  11. Пеките при 180 градусах примерно 40 минут.
  12. Таким образом следует испечь 4 коржа.
  13. Пусть полностью остынут.
  14. Для крема в кастрюлю с толстым дном положите желтки, крахмал, молоко и сахар – взбейте до однородности.
  15. Варите на малом огне до загустения, постоянно помешивая. Накройте пленкой вплотную и охладите до комнатной температуры. Мягкое масло взбейте, по ложке добавьте заварную массу.
  16. Добавьте цедру и снова взбейте.
  17. Соберите пирог, перемазав коржи кремом.
  18. Выложите коржи друг к другу верхней частью.
  19. Бока смажьте кремом.
  20. Поставьте пирог на 12 часов в холодильник. Покройте глазурью и украсьте по своему усмотрению.
Важно знать: как выбрать качественное масло.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська