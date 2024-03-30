Рецепт с маком и кокосом: готовим проверенный годами пляцок "Чорнобрывци" от Лилии Цвит

Пирог с маком идеально подходит для праздников! Гости точно захотят попросить рецепт.

Пляцок "Чорнобрывци" – очень особенный. В нем сочетаются тонкие песочные коржи, маковая и кокосовая начинка и нежный крем с цитрусовой ноткой! Это так вкусно, что гости точно не оставят и кусочка и попросят рецепт вкусности.

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Пляцок "Чорнобрывци"

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8

Идеальный пасхальный десерт / Фото Хозяйка

– 800 грамм муки;– 350 грамм маргарина;– 2 чайные ложки разрыхлителя;– 400 грамм сметаны;– 50 грамм какао;– 150 грамм сахара;– 350 грамм мака;– 100 грамм масла;– 3 яйца;– 100 грамм сахара;– 200 грамм кокосовой стружки;– 6 белков;– 200 грамм сахара;– 1 упаковка ванильного сахара;– 50 грамм крахмала;– 6 желтков;– 160 грамм сахара;– 1 упаковка ванильного сахара;– 30 грамм крахмала;– 300 миллилитров молока;– 1 чайная ложка цедры апельсина;– 400 грамм масла.

Приготовление:

Соедините муку, разрыхлитель и какао. Добавьте маргарин. Все перетрите до крошек. Добавьте сахар и сметану, быстро замесите тесто. Разделите его на 8 равных частей: 4 – в холодильник, 4 – в морозильную камеру на 2 часа. Для маковой начинки перемелите и запарьте мак. Отцедите его от лишней жидкости, добавьте сахар, растопленное масло, яйца, перемешайте до однородности. Для кокосовой начинки белки взбейте в пышную пену, добавьте сахар и ваниль, взбейте до устойчивой массы. Добавьте в эту массу косовую стружку, перемешайте на малых оборотах миксера, всыпьте крахмал и это раз смойте на минимальных оборотах. Одну часть теста из холодильника раскатайте, выложите в застеленную форму, на нее 1/4 маковой начинки, разровнять. На нее – 1/4 кокосовой начинки. Сверху натрите одну часть теста из морозильной камеры. Пеките при 180 градусах примерно 40 минут. Таким образом следует испечь 4 коржа. Пусть полностью остынут. Для крема в кастрюлю с толстым дном положите желтки, крахмал, молоко и сахар – взбейте до однородности. Варите на малом огне до загустения, постоянно помешивая. Накройте пленкой вплотную и охладите до комнатной температуры. Мягкое масло взбейте, по ложке добавьте заварную массу. Добавьте цедру и снова взбейте. Соберите пирог, перемазав коржи кремом. Выложите коржи друг к другу верхней частью. Бока смажьте кремом. Поставьте пирог на 12 часов в холодильник. Покройте глазурью и украсьте по своему усмотрению.

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