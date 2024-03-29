Сливочное масло – продукт, без которого невозможно представить себе бутерброд, его добавляют в кашу и картофельное пюре. На Пасху это также незаменимый продукт в качестве намазки на кулич, ингредиента к крему в торт или тесто. На полках магазинов можно найти масло 72,5% и 82,5%. В чем разница?

Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Как изготавливают масло

Производство сливочного масла предусматривает несколько этапов. Сырье для сливочного масла – сливки, которые получают из молока. Молоко прежде всего проходит процесс пастеризации. Полученные сливки направляются к специальному оборудованию для взбивания.

Во время взбивания сливок они подвергаются механическому воздействию. Полученное масло может пройти через процессы очистки и фильтрации.

Вкусное масло / Фото unsplash

Какие виды масла существуют

Есть три основных вида масла: традиционное с жирностью 82,5%, любительское (80%) и крестьянское (72,5%). Главная разница – количество жира в составе.

Масло 82,5% лучше использовать для тарталеток или бутербродов;

72,5% – для выпечки или тем, кому противопоказаны продукты с высокой жирностью.

Как выбрать качественное сливочное масло

Проверьте, указано ли на упаковке "сливочное масло", избегайте названий "спред". Сливочное масло должно быть изготовлено из сливок, полученных из молока. Качественное сливочное масло имеет высокое содержание жира, обычно около 82 – 86%.

Более высокая жирность дает маслу более насыщенный вкус и кремовую текстуру. Хорошее сливочное масло имеет светло-желтый или кремовый цвет. Избегайте масла со скользким или неестественно ярким оттенком, что может свидетельствовать о добавлении красителей или искусственных добавок.

Яйца на Пасху: как правильно их варить.