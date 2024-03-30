Пляцок "Чорнобривці" – дуже особливий. У ньому поєднуються тонкі пісочні коржі, макова і кокосова начинка та ніжний крем з цитрусовою ноткою! Це так смачно, що гості точно не залишать і шматочка та попросять рецепт смаколика.
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Пляцок "Чорнобривці"
- Час: 3 години
- Порції: 8
Ідеальний великодній десерт / Фото Господинька
Приготування:
- З'єднайте борошно, розпушувач і какао.
- Додайте маргарин.
- Все перетріть до крихт.
- Додайте цукор і сметану, швидко замісіть тісто.
- Розділіть його на 8 рівних частин: 4 – в холодильник, 4 – в морозильну камеру на 2 години.
- Для макової начинки перемеліть та запарте мак.
- Відцідіть його від зайвої рідини, додайте цукор, розтоплене масло, яйця, перемішайте до однорідності.
- Для кокосової начинки білки збийте у пишну піну, додайте цукор і ваніль, збийте до стійкої маси.
- Додайте у цю масу косову стружку, перемішайте на малих обертах міксера, всипте крохмаль і це раз змийте на мінімальних обертах.
- Одну частину тіста з холодильника розкачайте, викладіть у застелену форму, на неї 1/4 макової начинки, розрівняти. На неї – 1/4 кокосової начинки. Зверху натріть одну частину тіста з морозильної камери.
- Печіть при 180 градусах приблизно 40 хвилин.
- Таким чином слід спекти 4 коржі.
- Нехай повністю охолонуть.
- Для крему у каструлю з товстим дном покладіть жовтки, крохмаль, молоко і цукор – збийте до однорідності.
- Варіть на малому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Накрийте плівкою впритул й охолодіть до кімнатної температури. М’яке масло збийте, по ложці додайте заварну масу.
- Додайте цедру та знову збийте.
- Зберіть пляцок, перемазавши коржі кремом.
- Викладіть коржі один до одного верхньою частиною.
- Боки змастіть кремом.
- Поставте пляцок на 12 годин у холодильник. Покрийте глазур’ю і прикрасьте на власний розсуд.