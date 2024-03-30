Пляцок "Чорнобривці" – дуже особливий. У ньому поєднуються тонкі пісочні коржі, макова і кокосова начинка та ніжний крем з цитрусовою ноткою! Це так смачно, що гості точно не залишать і шматочка та попросять рецепт смаколика.

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Пляцок "Чорнобривці"

Час: 3 години

3 години Порції: 8

Ідеальний великодній десерт / Фото Господинька

Інгредієнти:

тісто:

– 800 грамів борошна;

– 350 грамів маргарину;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 400 грамів сметани;

– 50 грамів какао;

– 150 грамів цукру;

макова маса:

– 350 грамів маку;

– 100 грамів масла;

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

кокосова начинка:

– 200 грамів кокосової стружки;

– 6 білків;

– 200 грамів цукру;

– 1 упаковка ванільного цукру;

– 50 грамів крохмалю;

крем:

– 6 жовтків;

– 160 грамів цукру;

– 1 упаковка ванільного цукру;

– 30 грамів крохмалю;

– 300 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка цедри апельсина;

– 400 грамів масла.

Приготування:

З'єднайте борошно, розпушувач і какао. Додайте маргарин. Все перетріть до крихт. Додайте цукор і сметану, швидко замісіть тісто. Розділіть його на 8 рівних частин: 4 – в холодильник, 4 – в морозильну камеру на 2 години. Для макової начинки перемеліть та запарте мак. Відцідіть його від зайвої рідини, додайте цукор, розтоплене масло, яйця, перемішайте до однорідності. Для кокосової начинки білки збийте у пишну піну, додайте цукор і ваніль, збийте до стійкої маси. Додайте у цю масу косову стружку, перемішайте на малих обертах міксера, всипте крохмаль і це раз змийте на мінімальних обертах. Одну частину тіста з холодильника розкачайте, викладіть у застелену форму, на неї 1/4 макової начинки, розрівняти. На неї – 1/4 кокосової начинки. Зверху натріть одну частину тіста з морозильної камери. Печіть при 180 градусах приблизно 40 хвилин. Таким чином слід спекти 4 коржі. Нехай повністю охолонуть. Для крему у каструлю з товстим дном покладіть жовтки, крохмаль, молоко і цукор – збийте до однорідності. Варіть на малому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Накрийте плівкою впритул й охолодіть до кімнатної температури. М’яке масло збийте, по ложці додайте заварну масу. Додайте цедру та знову збийте. Зберіть пляцок, перемазавши коржі кремом. Викладіть коржі один до одного верхньою частиною. Боки змастіть кремом. Поставте пляцок на 12 годин у холодильник. Покрийте глазур’ю і прикрасьте на власний розсуд.

Важливо знати: як обрати якісне масло.