Этот салат прекрасно дополнит любое время дня. Это отличный заряд энергии и вкуса, который позволит быстро справиться с трапезой и заняться своими любимыми делами.

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Рецепт салата с авокадо

Время: 15 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Лук на 5 минут замачиваем в холодной воде.
  2. Фасоль смешиваем с авокадо, черри и базиликом.
  3. Сливаем с лука воду, обсушиваем и добавляем в салат.
  4. Сбрызгиваем лимонным соком и маслом.
  5. Солим и перчим.

Приятного аппетита!