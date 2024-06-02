Этот салат прекрасно дополнит любое время дня. Это отличный заряд энергии и вкуса, который позволит быстро справиться с трапезой и заняться своими любимыми делами.
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Рецепт салата с авокадо
Время: 15 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Лук на 5 минут замачиваем в холодной воде.
- Фасоль смешиваем с авокадо, черри и базиликом.
- Сливаем с лука воду, обсушиваем и добавляем в салат.
- Сбрызгиваем лимонным соком и маслом.
- Солим и перчим.
Приятного аппетита!