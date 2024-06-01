Цей салат чудово доповнить будь-яку пору дня. Це чудовий заряд енергії та смаку, який дозволить швидко впоратися з трапезою та зайнятися своїми улюбленими справами.

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Рецепт салату з авокадо

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Цибулю на 5 хвилин замочуємо у холодній воді.
  2. Квасолю змішуємо з авокадо, черрі та базиліком.
  3. Зливаємо з цибулі воду, обсушуємо та додаємо у салат.
  4. Збризкуємо лимонним соком та олією.
  5. Солимо та перчимо.

Смачного!