Цей салат чудово доповнить будь-яку пору дня. Це чудовий заряд енергії та смаку, який дозволить швидко впоратися з трапезою та зайнятися своїми улюбленими справами.
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Рецепт салату з авокадо
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Цибулю на 5 хвилин замочуємо у холодній воді.
- Квасолю змішуємо з авокадо, черрі та базиліком.
- Зливаємо з цибулі воду, обсушуємо та додаємо у салат.
- Збризкуємо лимонним соком та олією.
- Солимо та перчимо.
Смачного!