Легко, вкусно и питательно: наслаждаемся выходными с салатом из авокадо

2 июня 2024, 00:00
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Источник:

ВВС Food

Авокадо – это всегда о возможности получить легкое и вкусное блюдо. Именно то, что нужно на выходные!

Этот салат прекрасно дополнит любое время дня. Это отличный заряд энергии и вкуса, который позволит быстро справиться с трапезой и заняться своими любимыми делами.

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Рецепт салата с авокадо

Время: 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 1/4 тонко нарезанного красного лука;
– 400 грамм промытой консервированной фасоли;
– 1 грубо нарезанное авокадо;
– 100 грамм порезанных четвертинками помидоров черри;
– 20 грамм нарезанного базилика;
– 1/4 лимона;
– 1/2 столовой ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук на 5 минут замачиваем в холодной воде.
  2. Фасоль смешиваем с авокадо, черри и базиликом.
  3. Сливаем с лука воду, обсушиваем и добавляем в салат.
  4. Сбрызгиваем лимонным соком и маслом.
  5. Солим и перчим.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська