Легко, вкусно и питательно: наслаждаемся выходными с салатом из авокадо
Источник:ВВС Food
Авокадо – это всегда о возможности получить легкое и вкусное блюдо. Именно то, что нужно на выходные!
Этот салат прекрасно дополнит любое время дня. Это отличный заряд энергии и вкуса, который позволит быстро справиться с трапезой и заняться своими любимыми делами.
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Рецепт салата с авокадо
Время: 15 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 1/4 тонко нарезанного красного лука;
– 400 грамм промытой консервированной фасоли;
– 1 грубо нарезанное авокадо;
– 100 грамм порезанных четвертинками помидоров черри;
– 20 грамм нарезанного базилика;
– 1/4 лимона;
– 1/2 столовой ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук на 5 минут замачиваем в холодной воде.
- Фасоль смешиваем с авокадо, черри и базиликом.
- Сливаем с лука воду, обсушиваем и добавляем в салат.
- Сбрызгиваем лимонным соком и маслом.
- Солим и перчим.
Приятного аппетита!Любимый вкус, но питательнее: готовим Цезарь с макаронами.