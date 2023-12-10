Страви на новорічному столі можуть змінюватися з року в рік, проте є обов'язкові атрибути – традиційні салати. Рецепт оселедця під шубою доволі простий, та все ж навіть з ним інколи виникають запитання.
Цікаво Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою
Рецепт шуби
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Смак відомий з дитинства / Фото Kwestia smaku
Приготування:
- Картоплю і моркву помийте, шкірку не очищайте.
- Покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і варіть до м’якості приблизно 45 хвилин.
- Відцідіть, остудіть і очистіть.
- Окремо відваріть буряки в підсоленій воді, потім відцідіть і очистіть їх.
- Оселедець наріжте кубиками і викладіть на дно салатниці.
- Цибулю слід очистити і нарізати кубиками, викладіть на оселедець.
- Поверх оселедця в салатник викладіть картоплю, натерту на крупній тертці.
- Приправте їх сіллю і перцем.
- Потім додайте шар тертої моркви, а потім буряка (кожного разу приправляйте овочі сіллю і перцем).
- Зверху змастіть майонезом і посипте рубаною зеленню.
- Помістіть в холодильник.
Порада
- Додатково верх салату можна посипати звареними на "круто" і подрібненими яйцями.