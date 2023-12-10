Страви на новорічному столі можуть змінюватися з року в рік, проте є обов'язкові атрибути – традиційні салати. Рецепт оселедця під шубою доволі простий, та все ж навіть з ним інколи виникають запитання.

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Рецепт шуби

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Смак відомий з дитинства / Фото Kwestia smaku

Приготування:

  1. Картоплю і моркву помийте, шкірку не очищайте.
  2. Покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і варіть до м’якості приблизно 45 хвилин.
  3. Відцідіть, остудіть і очистіть.
  4. Окремо відваріть буряки в підсоленій воді, потім відцідіть і очистіть їх.
  5. Оселедець наріжте кубиками і викладіть на дно салатниці.
  6. Цибулю слід очистити і нарізати кубиками, викладіть на оселедець.
  7. Поверх оселедця в салатник викладіть картоплю, натерту на крупній тертці.
  8. Приправте їх сіллю і перцем.
  9. Потім додайте шар тертої моркви, а потім буряка (кожного разу приправляйте овочі сіллю і перцем).
  10. Зверху змастіть майонезом і посипте рубаною зеленню.
  11. Помістіть в холодильник.

Порада

  • Додатково верх салату можна посипати звареними на "круто" і подрібненими яйцями.