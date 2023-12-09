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Рулет с красной рыбкой
- Время: 1 час
- Порции: 4
Приготовление:
- Шпинат залейте крутым кипятком, оставьте на минуту, после чего слейте воду и измельчите блендером. Можно использовать замороженный шпинат, тогда его нужно просто разморозить.
- Добавьте яйца, соль, половину молока и снова перебейте блендером. Постепенно всыпьте просеянную муку и перемешайте миксером или венчиком.
- Добавьте оставшееся молоко и перемешайте до однородности. Оставьте на 15 минут.
- Обжарьте тонкие блины на сухой сковороде с обеих сторон до готовности. Дайте им немного остыть.
- Нарежьте ломтиками огурец и красную рыбу. На пленку выложите блинчик и смажьте его сливочным сыром. Далее выложите рыбу и огурец, но не до конца.
- Сформируйте рулет и положите его в холодильник на 30 минут.
Блинные роллы с тунцом
- Время: 1 час
- Порции: 4
Приготовление:
- Соедините теплое молоко с яйцами и перемешайте.
- Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и снова перемешайте. Влейте кипяток и растительное масло, после чего замешайте тесто без комочков. Обжарьте блины с обеих сторон на сухой сковороде до золотого цвета.
- На блинчик выложите сливочный сыр с зеленью, консервированный тунец и нарезанный соломкой огурец. Закрутите и разрежьте пополам до диагонали.
- Перед подачей полейте бальзамическим соусом и посыпьте пармезаном по желанию.
Зеленые роллы на Новый год
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Замешайте тесто на блины и добавьте в него измельченный шпинат.
- Обжарьте блины на сковороде и дайте им немного остыть.
- Мелко нарежьте ветчину и перец, посолите и перемешайте со сливочным сыром.
- Заверните начинку в блины и нарежьте их, как роллы. Положите блинные роллы в холодильник на 25 минут.
- После этого выложите из них елку и подавайте на стол.
Приятного аппетита!