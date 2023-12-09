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Рулет с красной рыбкой

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Шпинат залейте крутым кипятком, оставьте на минуту, после чего слейте воду и измельчите блендером. Можно использовать замороженный шпинат, тогда его нужно просто разморозить.
  2. Добавьте яйца, соль, половину молока и снова перебейте блендером. Постепенно всыпьте просеянную муку и перемешайте миксером или венчиком.
  3. Добавьте оставшееся молоко и перемешайте до однородности. Оставьте на 15 минут.
  4. Обжарьте тонкие блины на сухой сковороде с обеих сторон до готовности. Дайте им немного остыть.
  5. Нарежьте ломтиками огурец и красную рыбу. На пленку выложите блинчик и смажьте его сливочным сыром. Далее выложите рыбу и огурец, но не до конца.
  6. Сформируйте рулет и положите его в холодильник на 30 минут.

Блинные роллы с тунцом

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Соедините теплое молоко с яйцами и перемешайте.
  2. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и снова перемешайте. Влейте кипяток и растительное масло, после чего замешайте тесто без комочков. Обжарьте блины с обеих сторон на сухой сковороде до золотого цвета.
  3. На блинчик выложите сливочный сыр с зеленью, консервированный тунец и нарезанный соломкой огурец. Закрутите и разрежьте пополам до диагонали.
  4. Перед подачей полейте бальзамическим соусом и посыпьте пармезаном по желанию.

Зеленые роллы на Новый год

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Замешайте тесто на блины и добавьте в него измельченный шпинат.
  2. Обжарьте блины на сковороде и дайте им немного остыть.
  3. Мелко нарежьте ветчину и перец, посолите и перемешайте со сливочным сыром.
  4. Заверните начинку в блины и нарежьте их, как роллы. Положите блинные роллы в холодильник на 25 минут.
  5. После этого выложите из них елку и подавайте на стол.

Приятного аппетита!