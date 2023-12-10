Секрет идеального салата "Шуба": в каком порядке должны быть слои – пошаговый рецепт

"Шуба" – это классический и известный салат, который принято готовить на Новый год и другие зимние праздники. Однако иногда возникает спор, в каком порядке следует выкладывать ингредиенты.

Блюда на новогоднем столе могут меняться из года в год, но есть обязательные атрибуты – традиционные салаты. Рецепт селедки под шубой довольно прост, но все же даже с ним иногда возникают вопросы.

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Рецепт шубы

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Вкус известен с детства / Фото Kwestia smaku

– 500 грамм филе сельди;– 1 большая луковица;– 500 грамм картофеля (4 средних);– 250 грамм моркови (2 штуки);– 500 грамм свеклы (4 штуки)– соль и свежемолотый перец по вкусу;– 250 грамм майонеза;– укроп или петрушка для декора.

Приготовление:

Картошку и морковь помойте, кожуру не очищайте. Уложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите до мягкости примерно 45 минут. Отцедите, остудите и очистите. Отдельно отварите свеклу в подсоленной воде, затем отцедите и очистите ее. Сельдь нарежьте кубиками и выложите на дно салатницы. Лук следует очистить и нарезать кубиками, выложите на сельдь. Поверх сельди в салатник выложите картофель, натертый на крупной терке. Приправьте их солью и перцем. Затем добавьте слой тертой моркови, а затем свеклы (каждый раз приправляйте овощи солью и перцем). Сверху смажьте майонезом и посыпьте рубленой зеленью. Поместите в холодильник.

Совет

Дополнительно верх салата можно посыпать сваренными на круто и измельченными яйцами.

Для Нового года и других мир: вкусныена каждый вкус