Секрет идеального салата "Шуба": в каком порядке должны быть слои – пошаговый рецепт

10 декабря 2023, 14:02
Читати новину українською

Источник:

Kwestia smaku

"Шуба" – это классический и известный салат, который принято готовить на Новый год и другие зимние праздники. Однако иногда возникает спор, в каком порядке следует выкладывать ингредиенты.

Блюда на новогоднем столе могут меняться из года в год, но есть обязательные атрибуты – традиционные салаты. Рецепт селедки под шубой довольно прост, но все же даже с ним иногда возникают вопросы.

Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным

Рецепт шубы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8

Вкус известен с детства / Фото Kwestia smaku

Ингредиенты:
– 500 грамм филе сельди;
– 1 большая луковица;
– 500 грамм картофеля (4 средних);
– 250 грамм моркови (2 штуки);
– 500 грамм свеклы (4 штуки)
– соль и свежемолотый перец по вкусу;
– 250 грамм майонеза;
– укроп или петрушка для декора.

Приготовление:

  1. Картошку и морковь помойте, кожуру не очищайте.
  2. Уложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите до мягкости примерно 45 минут.
  3. Отцедите, остудите и очистите.
  4. Отдельно отварите свеклу в подсоленной воде, затем отцедите и очистите ее.
  5. Сельдь нарежьте кубиками и выложите на дно салатницы.
  6. Лук следует очистить и нарезать кубиками, выложите на сельдь.
  7. Поверх сельди в салатник выложите картофель, натертый на крупной терке.
  8. Приправьте их солью и перцем.
  9. Затем добавьте слой тертой моркови, а затем свеклы (каждый раз приправляйте овощи солью и перцем).
  10. Сверху смажьте майонезом и посыпьте рубленой зеленью.
  11. Поместите в холодильник.

Совет

  • Дополнительно верх салата можно посыпать сваренными на круто и измельченными яйцами.
Для Нового года и других мир: вкусные закуски на каждый вкус
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська