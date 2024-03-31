Легкий салат к мясным блюдам: как совместить рукколу и свеклу в одной изысканной закуске
31 марта 2024, 18:27Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Салат из свеклы и рукколы – идеальный выбор для закуски во время семейных посиделок. Он станет отличным дополнением к мясным блюдам.
Этот салат с рукколой и свеклой имеет свежий вкус, который дополняется нежными оттенками сыра и семян подсолнечника. Он идеально подойдет как легкая закуска к любому мясному обеду.
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Салат из рукколы и свеклы
- Время: 25 минут
- Порций: 6
– 400 грамм свеклы (2 средних кусочка);
– 100 грамм рукколы;
– 100 грамм сыра фета;
– 15 миллилитров оливкового масла;
– 15 грамм меда;
– 20 грамм горчицы;
– 50 граммов семян подсолнечника очищенных;
– специи: соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками и запеките в разогретой до 180°С духовке около 25 минут.
- После запекания выньте свеклу из духовки и оставьте остывать.
- Сыр фета нарежьте кубиками, а руколу измельчите.
- Смешайте в стакане оливковое масло, мед, горчицу и специи.
- Обжарьте семечки подсолнечника на разогретой сковороде.
- Измельченный сыр, свеклу, руколу и семена подсолнечника выложить в одну миску.
- Затем влейте соус и тщательно перемешайте ингредиенты. Салат готов.