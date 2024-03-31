Цей салат з руколою та буряком має свіжий смак, який доповнюється ніжними відтінками сиру та насіння соняшника. Він ідеально підійде як легка закуска до будь-якого м'ясного обіду.

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Салат з руколи та буряка

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів буряка (2 середні шматочки);

– 100 грамів руколи;

– 100 грамів сиру фета;

– 15 мілілітрів оливкової олії;

– 15 грамів меду;

– 20 грамів гірчиці;

– 50 грамів насіння соняшнику очищеного;

– спеції: сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк помийте, очистіть від шкірки, наріжте кубиками і запечіть в розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин. Після запікання вийміть буряк з духовки і залишіть остигати. Сир фета наріжте кубиками, а руколу подрібніть. Змішайте в склянці оливкову олію, мед, гірчицю і спеції. Обсмажте насіння соняшнику на розігрітій сковороді. Подрібнений сир, буряк, руколу і насіння соняшнику викласти в одну миску. Потім влийте соус і ретельно перемішайте інгредієнти. Салат готовий.

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