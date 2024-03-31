Цей салат з руколою та буряком має свіжий смак, який доповнюється ніжними відтінками сиру та насіння соняшника. Він ідеально підійде як легка закуска до будь-якого м'ясного обіду.

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Салат з руколи та буряка

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Буряк помийте, очистіть від шкірки, наріжте кубиками і запечіть в розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин.
  2. Після запікання вийміть буряк з духовки і залишіть остигати.
  3. Сир фета наріжте кубиками, а руколу подрібніть.
  4. Змішайте в склянці оливкову олію, мед, гірчицю і спеції.
  5. Обсмажте насіння соняшнику на розігрітій сковороді.
  6. Подрібнений сир, буряк, руколу і насіння соняшнику викласти в одну миску.
  7. Потім влийте соус і ретельно перемішайте інгредієнти. Салат готовий.