Цей салат з руколою та буряком має свіжий смак, який доповнюється ніжними відтінками сиру та насіння соняшника. Він ідеально підійде як легка закуска до будь-якого м'ясного обіду.
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Салат з руколи та буряка
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Буряк помийте, очистіть від шкірки, наріжте кубиками і запечіть в розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин.
- Після запікання вийміть буряк з духовки і залишіть остигати.
- Сир фета наріжте кубиками, а руколу подрібніть.
- Змішайте в склянці оливкову олію, мед, гірчицю і спеції.
- Обсмажте насіння соняшнику на розігрітій сковороді.
- Подрібнений сир, буряк, руколу і насіння соняшнику викласти в одну миску.
- Потім влийте соус і ретельно перемішайте інгредієнти. Салат готовий.