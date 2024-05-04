Гости будут просить добавки: как приготовить салат с языком
4 мая 2024, 22:35Читати новину українською
Источник:Shuba
Вкусный, нежный и сытный салат с языком прекрасно дополнит праздничный стол. Гости будут требовать добавки и рецепт!
Салат из доступных продуктов, который имеет особый вкус, понравится многим. Приготовьте его обязательно на праздники!
Интересно Эксклюзив от Оли Поляковой: как приготовить пасху по ее авторскому видеорецепту
Салат с языком
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 4 картофелины;
– 2 моркови;
– 5 яиц;
– 1 телячий язык;
– 400 грамм консервированного горошка;
– 2 огурца;
– 200 грамм майонеза 72%;
– 3 веточки укропа;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала хорошо промойте язык, его следует залить холодной водой. Доведите до кипения и варите не менее одного часа до мягкости. После этого облейте язык холодной водой и аккуратно снимите кожу. Нарежьте мясо на мелкие кубики и выложите в миску.
- Параллельно, пока варится язык, отварите картофель, морковь и яйца до готовности.
- Остудите, почистите и нарежьте их кубиками, добавьте в ту же миску.
- Также помойте огурцы и укроп.
- Нарежьте огурцы на маленькие кусочки, укроп мелко нарубите. Переместите их в миску к другим ингредиентам. Добавьте консервированный горошек, майонез, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте все составляющие.
- Готовый салат переложите в салатник и украсьте свежей зеленью перед подачей.