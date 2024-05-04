Гости будут просить добавки: как приготовить салат с языком

4 мая 2024, 22:35
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Источник:

Shuba

Вкусный, нежный и сытный салат с языком прекрасно дополнит праздничный стол. Гости будут требовать добавки и рецепт!

Салат из доступных продуктов, который имеет особый вкус, понравится многим. Приготовьте его обязательно на праздники!

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Салат с языком

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 2 моркови;
– 5 яиц;
– 1 телячий язык;
– 400 грамм консервированного горошка;
– 2 огурца;
– 200 грамм майонеза 72%;
– 3 веточки укропа;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала хорошо промойте язык, его следует залить холодной водой. Доведите до кипения и варите не менее одного часа до мягкости. После этого облейте язык холодной водой и аккуратно снимите кожу. Нарежьте мясо на мелкие кубики и выложите в миску.
  2. Параллельно, пока варится язык, отварите картофель, морковь и яйца до готовности.
  3. Остудите, почистите и нарежьте их кубиками, добавьте в ту же миску.
  4. Также помойте огурцы и укроп.
  5. Нарежьте огурцы на маленькие кусочки, укроп мелко нарубите. Переместите их в миску к другим ингредиентам. Добавьте консервированный горошек, майонез, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте все составляющие.
  6. Готовый салат переложите в салатник и украсьте свежей зеленью перед подачей.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська