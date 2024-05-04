Салат з доступних продуктів, який має особливий смак, сподобається багатьом. Приготуйте його обов'язково на свята!
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Салат з язиком
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Спочатку добре промийте язик, його слід залити холодною водою. Доведіть до кипіння і варіть не менше однієї години до м'якості. Після цього облийте язик холодною водою і акуратно зніміть шкіру. Наріжте м'ясо на дрібні кубики і викладіть у миску.
- Паралельно, поки вариться язик, відваріть картоплю, моркву та яйця до готовності.
- Остудіть, почистіть і наріжте їх кубиками, додайте в ту ж миску.
- Також помийте огірки та кріп.
- Наріжте огірки на маленькі шматочки, кріп дрібно нарубайте. Перемістіть їх у миску до інших інгредієнтів. Додайте консервований горошок, майонез, сіль та перець до смаку, ретельно перемішайте всі складники.
- Готовий салат перекладіть у салатник та прикрасьте свіжою зеленню перед подачею.